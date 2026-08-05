5 августа 1962 – смерть Мэрилин Монро: какие есть факты, версии и что осталось без ответа

Мэрилин Монро была найдена мертвой в своем доме в Брентвуде в ночь на 5 августа 1962 года. И с тех пор эта история остается одной из самых запутанных голливудских загадок.

Многие колеблются между версиями о самоубийстве и случайной передозировке, но есть и другие вопросы, на которые пока нет однозначного ответа. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что произошло в ту ночь, когда умерла Мэрилин Монро?

Когда 5 августа 1962 года в доме Мэрилин Монро в Брентвуде в Лос-Анджелесе воцарилась подозрительная тишина, никто еще не знал, что через несколько часов Америка проснется уже в другой эпохе – без своей самой яркой кинозвезды. По сообщениям тогдашней прессы, 36-летнюю актрису нашла домработница на кровати около 3 часов ночи – без одежды и якобы с телефонной трубкой в руке.

Ее смерть сразу же связали с передозировкой снотворных препаратов. Впоследствии смерть в документах квалифицировали как возможное самоубийство. Официальная версия расследования основывалась на нескольких красноречивых фактах – дверь была заперта, возле кровати нашли пустую бутылочку из-под Nembutal, а в крови Монро были обнаружены высокие уровни барбитуратов.

В 1982 году окружная прокуратура Лос-Анджелеса провела отдельную проверку, и в тогдашнем отчете был сделан вывод о том, что нет убедительных доказательств в пользу версии об убийстве. А появилась эта версия также почти сразу – потому что медицинская картина смерти оказалась сложнее, чем хотелось бы поклонникам простых ответов.

Дело в том, что в желудке Монро не нашли остатков таблеток. Сейчас это объясняют тем, что барбитураты успели распространиться в крови и печени. Но сквозь все объяснения десятилетиями прорастали сомнения, которые питали сплетни, книги, телевизионные спецпроекты и бесконечные конспирологические круги.

Например, в 1985 году СМИ писали о "потерянном" деле, которое рассекретили, чтобы, как надеялась полиция, утихомирить слухи об убийстве. И тогдашний начальник полиции прямо назвал происшествие "очень очевидным самоубийством", а также подчеркнул, что ничего необычного в материалах дела не обнаружили.

Все самое интересное о загадочной смерти Мэрилин Монро: смотрите видео express_ua

Что осталось без ответа в связи со смертью Монро даже спустя десятилетия?

Несмотря на все проверки, в этой истории осталось несколько болезненных пробелов. Во-первых, окончательный характер происшествия – самоубийство или случайная передозировка – не установлен. Во-вторых, непонятная точная цепочка событий в ночь смерти – кто и когда в последний раз общался с актрисой, как быстро развивались симптомы, почему именно двери были заперты и что происходило в доме между вечером и утром.

А еще есть известная теория заговора, связанная с тайными романами Монро с президентом США Джоном Кеннеди и его братом, генеральным прокурором Робертом. Сторонники этой версии считают, что Мэрилин стала угрозой для Белого дома, потому что знала слишком много и угрожала обнародовать информацию, а еще и вела дневник с государственными секретами. Согласно этой теории, спецслужбы устранили ее, инсценировав самоубийство.

В то же время некоторые исследователи утверждают, что чикагская мафия приказала убить Монро, чтобы подставить семью Кеннеди. Однако по состоянию на 2026 год официальная картина не изменилась – нет новой общепринятой версии, которая опровергла бы предыдущие выводы, и нет публично подтвержденных доказательств убийства, способных перевернуть сложившуюся историографию дела.

Но нет и окончательных ответов на целый ряд вопросов. Поэтому 5 августа 1962 года остается датой не только смерти Мэрилин Монро, но и датой зарождения одной из самых стойких голливудских загадок.