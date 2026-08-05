Багато хто вагається між версіями про самогубство чи випадкове передозування, ба є й інші питання без остаточної відповіді. 24 канал розповість про це трохи докладніше.

Що сталося у ту ніч, коли померла Мерилін Монро?

Коли 5 серпня 1962 року у будинку Мерилін Монро у Брентвуді в Лос-Анджелесі запанувала підозріла тиша, ніхто ще не знав, що за кілька годин Америка прокинеться вже в іншій епосі – без своєї найяскравішої кінозірки. За повідомленнями тогочасної преси, 36-річну акторку знайшла хатня робітниця на ліжку близько 3 години ночі – без одягу та нібито з телефонною трубкою у руці.

Її смерть одразу пов'язали з передозуванням снодійних препаратів. Згодом смерть у документах кваліфікували як можливе самогубство. Офіційна лінія розслідування базувалася на кількох промовистих фактах: двері були замкнені, біля ліжка знайшли порожню пляшечку з-під Nembutal, а у крові Монро були високі рівні барбітуратів.

У 1982 році окружна прокуратура Лос-Анджелеса проводила окрему перевірку, і тодішній звіт дійшов висновку, що не існує переконливих доказів на користь версії про вбивство. А з'явилася це версія також майже одразу – бо медична картина смерті виявилася складнішою, ніж хотілося б шанувальникам простих відповідей.

Річ у тім, що у шлунку Монро не знайшли залишків таблеток. Наразі це пояснюють тим, що барбітурати встигли розповсюдитися у крові та печінці. Але крізь усі пояснення десятиліттями проростали сумніви, які живили плітки, книжки, телевізійні спецпроєкти й нескінченні конспірологічні кола.

Наприклад, у 1985 році ЗМІ писали про "втрачену" справу, яку розсекретили, аби, як сподівалася поліція, вгамувати чутки про вбивство. І тодішній начальник поліції прямо назвав подію "дуже очевидним самогубством", а також наголосив, що нічого незвичайного у матеріалах справи не побачили.

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Що залишилося без відповіді щодо смерті Монро навіть через десятиліття?

Попри всі перевірки, у цій історії лишилися кілька болючих пустот. По-перше, остаточний характер події – самогубство чи випадкове передозування – не встановлений. По-друге, незрозумілий точний ланцюжок подій у ніч смерті – хто і коли востаннє спілкувався з акторкою, як швидко розвивалися симптоми, чому саме двері були замкнені й що відбувалося у будинку між вечором і ранком.

А ще є відома теорія змови, пов'язана з таємними романами Монро з президентом США Джоном Кеннеді та його братом, генеральним прокурором Робертом. Прихильники цієї версії вважають, що Мерилін стала загрозою для Білого дому, бо забагато знала і погрожувала розголосом, а ще й вела щоденник із державними секретами. За цією теорією, спецслужби усунули її, інсценувавши самогубство.

Водночас деякі дослідники стверджують, що чиказька мафія наказала убити Монро, щоб підставити родину Кеннеді. Та станом на 2026 рік офіційна картина не змінилася – немає нової загальноприйнятої версії, яка скасувала б попередні висновки та немає публічно підтверджених доказів убивства, здатних перевернути встановлену історіографію справи.

Але немає й остаточних відповідей на цілу низку питань. Відтак 5 серпня 1962 року залишається датою не лише смерті Мерилін Монро, а й датою народження однієї з найстійкіших голлівудських загадок.