Черчилль планировал нападение на СССР сразу после разгрома Гитлера: что остановило операцию "Немыслимое"

Весной 1945 года, когда Европа еще дымилась от руин Второй мировой войны, в глубокой тайне лондонских кабинетов рождался план новой, еще более апокалиптической бойни. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, не доверяя амбициям Иосифа Сталина, приказал разработать внезапный военный удар по Советскому Союзу под кодовым названием "Немыслимое" (Operation Unthinkable).

Этот беспрецедентный план предусматривал объединение британских, американских и даже перевооруженных немецких дивизий для силового вытеснения Красной армии с территории суверенной Польши. Однако грандиозная битва, которая могла бы навсегда изменить геополитическую карту мира, так и осталась лишь на пожелтевших страницах ныне рассекреченных британских архивов. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Лондон решил атаковать вчерашнего союзника сразу после падения Берлина?

Май 1945 года принес человечеству долгожданный мир, или хотя бы иллюзию мира, но для Уинстона Черчилля эйфория от победы над нацистской Германией имела откровенно горький привкус. Британский лидер, обладая острым стратегическим умом, ясно видел, что советский военный каток, раздавив Вермахт, не собирается останавливаться – и прочно вгрызается в плоть Восточной Европы.

Главным камнем преткновения стала Польша – страна, ради защиты которой Великобритания, собственно, и вступила во Вторую мировую войну в сентябре 1939 года. Все видели, что Сталин цинично нарушает договоренности, достигнутые на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, устанавливая в Варшаве марионеточное коммунистическое правительство и полностью игнорируя легитимную польскую власть в изгнании.

И как будто с этим нужно было что-то делать – но вот что? Именно это геополитическое отчаяние заставило британского премьер-министра пойти на беспрецедентный шаг – он поручил Объединенному штабу планирования (Joint Planning Staff) разработать сценарий силового вытеснения Красной армии. Согласно рассекреченным документам Национального архива Великобритании (фонд CAB 120/691), была даже определена дата – 1 июля 1945 года.

План операции "Немыслимое" поражал дерзостью – он предусматривал внезапный удар по войскам СССР силами 47 британских и американских дивизий при поддержке польских вооруженных формирований. Неожиданным элементом стратегии было намерение перевооружить от 10 до 12 дивизий пленных солдат Вермахта и Ваффен-СС и бросить их снова в бой против вчерашнего врага.

Черчилль искренне считал, что только язык грубой бронетанковой силы способен заставить Москву отступить за линию Одер-Нейсе, что гарантировало бы Европе настоящую, а не иллюзорную демократическую свободу. Но, несмотря на горячее желание Великобритании остановить советскую экспансию, суровая математика войны безжалостно перечеркнула все планы.

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Какие роковые просчеты заставили генералов забыть о плане операции "Немыслимое"?

Когда 22 мая 1945 года британские военные стратеги положили на стол премьера подробный анализ операции, выводы прозвучали как смертный приговор для всей кампании – быстрый и ограниченный конфликт абсолютно невозможен. Главным препятствием стало колоссальное численное превосходство Красной армии в Европе, которая на тот момент насчитывала около 170 дивизий против чуть более 40 дивизий западных союзников.

Советские танковые клинья, закаленные в жестоких боях на Восточном фронте, имели преимущество в бронетехнике 2 к 1, что делало любое сухопутное наступление союзников актом самоубийства. Кроме того, британский фельдмаршал Алан Брук, начальник генштаба, откровенно предупредил Черчилля – если блицкриг провалится, война превратится в тотальную и затяжную, к которой экономически и демографически истощенная Британия просто не готова.

Не менее весомым фактором стала категорическая позиция США. Новый президент Гарри Трумэн, хотя и относился к советскому диктатору Иосифу Сталину с подозрением, был категорически против новой войны в Европе. Вашингтон сосредоточивал внимание на Тихоокеанском театре военных действий, где американская армия готовилась к кровопролитному вторжению на Японские острова, и для этого им крайне необходима была помощь СССР.

Здесь стоит помнить, что по состоянию на май 1945 года у США еще не было готовой атомной бомбы (первое успешное испытание "Тринити" состоится лишь в середине июля), поэтому американцы полагались на обещание Сталина вступить в войну против Японии. В результате 8 июня план "Немыслимое" был фактически отклонен высшим военным командованием Великобритании как "рискованный и неосуществимый".

Вместо превентивного удара Запад выбрал стратегию длительного сдерживания, а мир медленно, но неуклонно погрузился в долгую и холодную эпоху ядерного противостояния. А операция "Немыслимое", которая могла бы переписать историю ХХ века, осталась лишь ярким свидетельством того, насколько хрупкой была грань между миром и глобальным уничтожением в те напряженные майские дни.