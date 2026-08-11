Как Испания потеряла почти все американские колонии из-за одной ошибки короля и коварства Наполеона

Королевство Испания вместе со своими американскими владениями на протяжении 300 лет казалось едва ли не вечным и всемогущим. Но вдруг империя, "над которой никогда не заходит солнце", распалась всего за одно кровавое десятилетие.

Как же так произошло, и главное – почему так быстро? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Испания начала терять Америку?

На протяжении трех веков Испанская империя в Америке, простиравшаяся от туманных лесов Калифорнии до ледяных скал Огненной Земли, казалась нерушимым монолитом, скрепленным католицизмом, бюрократией и абсолютной властью монарха. Однако и сегодня, в 2026 году, ровно через двести лет с момента падения последних испанских форпостов в Южной Америке (крепости Кальяо в Перу и архипелага Чилоэ в Чили в 1826), историки до сих пор потрясены беспрецедентной скоростью ее краха.

Чтобы понять этот тектонический сдвиг, стоит отбросить миф о том, что Латинская Америка проснулась однажды утром с желанием независимости – она созревала в тишине в течение долгого времени. Однако однажды утром действительно произошло нечто важное – в дела Америки вмешался Наполеон Бонапарт.

И вот на каком фоне это произошло. Испанские колонии долгое время пользовались определенной автономией. Мадрид далек, океан широк, и местные элиты – креолы (потомки испанцев, рожденные в Америке) – спокойно управляли своими землями, покупая должности и игнорируя невыгодные королевские указы по принципу "подчиняюсь, но не выполняю". Но во второй половине XVIII века испанская династия Бурбонов решила "модернизировать" империю.

Мадрид резко увеличил налоги, ввел жесткие монополии на табак и алкоголь и начал систематически вытеснять креолов с высоких должностей в судах, армии и церкви. А на их место присылали испанцев из метрополии, которые относились к местным с нескрываемым высокомерием. Креолы, владевшие шахтами, гасиендами и огромным состоянием, вдруг почувствовали себя гражданами второго сорта в собственном доме.

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Экономика росла, но значительную долю плодов этого выкачивали в Европу для финансирования бесконечных испанских войн. Поэтому неудивительно, что Америка превратилась в пороховую бочку, которой не хватало лишь детонатора. И тот появился.

Как Наполеон коварно обманул Испанию?

В 1808 году Наполеон Бонапарт совершил один из самых вероломных шагов в европейской истории. Под предлогом прохода войск в Португалию он ввел армию в Испанию, заманил испанского короля Карла IV и его сына Фердинанда VII во французский город Байонну и заставил их обоих отречься от престола. На испанский трон Наполеон посадил своего брата Жозефа.

Для Испанской Америки это был не просто политический шок, а экзистенциальный кризис, что разрушило саму правовую основу империи. Дело в том, что американские колонии не принадлежали испанской нации – они были личным владением Короны. Но что делать, когда короля нет? Когда он в плену, а на троне сидит французский узурпатор?

Здесь на сцену вышла давняя философская концепция Pactum Translationis, разработанная еще в XVI веке иезуитом Франсиско Суаресом. Она гласила: если монарх исчезает или становится тираном, суверенитет автоматически возвращается к народу. Именно эта юридическая лазейка объясняет феномен синхронности восстаний в 1810 году, когда в Америку дошли новости о том, что французы захватили почти всю Испанию.

Синхронность распада Испанской империи, к слову, действительно поражает. В мире без телеграфа, интернета или даже регулярной почты новости месяцами пересекали Атлантику на парусниках. Однако как только весть о крахе Испании дошла до портов Америки, реакция была мгновенной и почти идентичной.

Как происходили революции в Латинской Америке: смотрите видео crashcourse

19 апреля 1810 года городской совет Каракаса (ныне Венесуэла) свергает испанского генерал-капитана и создает Верховную Хунту. 25 мая то же самое происходит в Буэнос-Айресе (ныне Аргентина), 20 июля взрывается Богота (Колумбия), 18 сентября – Сантьяго-де-Чили. 16 сентября в Мексике священник Мигель Идальго прозвонил в колокола своей церкви знаменитый "Зов Долорес", поднимая на восстание десятки тысяч индейцев и метисов.

Сначала хунты не провозглашали независимость, а клялись в верности плененному королю Фердинанду VII. Они утверждали, что берут власть лишь для того, чтобы сохранить эти земли для законного монарха и не отдать их французам. Но – почувствовав вкус самоуправления, отменив ненавистные торговые монополии и открыв порты для британских кораблей, креольские элиты быстро поняли, что возврата к прежнему порядку уже не будет.

Какую роковую ошибку совершил король и где была точка невозврата?

Если бы Испания проявила гибкость, империю, возможно, удалось бы преобразовать в содружество – когда в 1814 году Наполеон потерпел поражение, а Фердинанд VII вернулся на трон. Но вместо того чтобы поблагодарить американских подданных за верность, король отменил либеральные реформы и решил потопить в крови автономистские движения.

Он отправил в Америку большую экспедиционную армию под командованием жестокого генерала Пабло Морильо, и началась эпоха террора. Испанские войска расстреливали интеллигенцию в Боготе, конфисковали имущество креолов в Каракасе, восстановили инквизицию и так далее. Но эффект оказался противоположным желаемому – бескомпромиссность Мадрида уничтожила любую лояльность местных жителей.

Война приобрела тотальный, даже апокалиптический характер – целые города были вырезаны, экономика разрушена, а плантации сожжены. В Венесуэле Симон Боливар разрешил убивать любого испанца, не поддерживающего независимость, да и другие лидеры революций начали мыслить жестко и в континентальных масштабах.

Полная история Испанской империи: смотрите видео medievil_arthas

На юге аргентинский генерал Хосе де Сан-Мартин в 1817 году провел свою армию через заснеженные перевалы на высоте более 4000 метров – этот подвиг, как считают местные жители, превосходит знаменитый переход Ганнибала через Альпы. Аргентинцы нанесли удар по испанцам в Чили, освободили эту страну, а затем построили флот и отправились по морю в сердце испанской власти – Перу.

Тем временем на севере Симон Боливар в 1819 году совершил гениальный маневр – пересек затопленные равнины реки Ориноко и ледяные Анды, чтобы неожиданно нанести удар по испанцам у Бояки. Так он освободил современную Колумбию, а оттуда двинулся на юг, освобождая также Венесуэлу и Эквадор.

Стоит знать: в Мексике разыгрался совершенно иной сценарий. Там местные консервативные элиты и церковь годами успешно подавляли народные восстания. И только после того, как в 1820 году в самой Испании произошла либеральная революция, мексиканские консерваторы решили отделиться – просто испугавшись, что "либеральная зараза" из метрополии уничтожит их привилегии.

Эти два американских героя встретились в июле 1822 года в порту Гуаякиль. Сан-Мартин, лишенный политических амбиций, передал свою армию Боливару, и оставалось нанести лишь последний удар. И вот 9 декабря 1824 года на высокогорном плато Аякучо в Перу войска под командованием соратника Боливара Антонио Хосе де Сукре разгромили последнюю большую испанскую армию вице-короля Хосе де ла Серны.

Когда испанские генералы подписывали капитуляцию, они поставили точку в истории, длившейся более 300 лет. К 1826 году, когда пали последние гарнизоны в Кальяо и на острове Чилоэ, от гигантской империи в Америке у Испании остались лишь Куба и Пуэрто-Рико. За какой-то десяток лет активных боевых действий огромный континент превратился в мозаику новых, независимых, но глубоко травмированных войной государств.