16 марта 1968 года должно было стать обычным днем патрулирования для американских военных, но превратилось в одну из самых мрачных страниц в мировой военной истории. За считанные часы американские солдаты, в частности из рот "Чарли" и "Браво", безжалостно казнили более полутысячи безоружных жителей вьетнамской общины Сонми, превратив процветающее поселение в братскую могилу.

Более того, вместо справедливого наказания виновных высшее военное командование США развернуло масштабную кампанию лжи, пытаясь скрыть правду об этом военном преступлении под грифом секретности. Лишь благодаря мужеству отдельных очевидцев и настойчивости независимых журналистов мир узнал о жуткой бойне, которая изменила отношение общества к войне во Вьетнаме. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как обычная военная операция превратилась в безжалостную мясорубку для младенцев и пожилых?

Утро 16 марта 1968 года началось с артиллерийского обстрела, после которого солдаты роты "Чарли" 1 батальона 20 пехотного полка США высадились вблизи поселения Ми Лай, а бойцы роты "Браво" вошли в соседнее Ми Кхе (оба – часть сельской общины Сонми). Американское командование было убеждено, что там скрывается элитный батальон Вьетконга, поэтому приказ капитана Эрнеста Медины звучал категорично – уничтожить врага и сжечь все, что может служить укрытием.

Но войдя в поселения, военные не встретили ни одного вооруженного партизана, не прозвучало ни одного выстрела в ответ. Вместо вражеской армии перед ними оказались испуганные крестьяне – преимущественно женщины, дети, младенцы и пожилые люди, которые готовили завтрак. И все же дальше произошло то, что не поддается никакому военному или моральному оправданию.

Под командованием лейтенанта Уильяма Келли и других офицеров солдаты начали методичную хладнокровную зачистку, которая быстро переросла в садистскую оргию смерти. Людей выгоняли из хижин, загоняли в оросительные канавы и расстреливали из автоматического оружия. Женщин перед смертью массово насиловали, хижины поджигали, а тех, кто пытался сбежать, добивали штыками. По официальным данным, в то утро в общине Сонми погибли 504 мирных жителя, среди которых 182 женщины (17 беременных) и 173 ребенка, включая 56 младенцев.

Этот апокалипсис мог бы длиться и дольше, если бы не беспрецедентное мужество пилота разведывательного вертолета Хью Томпсона. Увидев с воздуха горы трупов и солдат, преследовавших выживших, он посадил свою машину прямо между американскими пехотинцами и группой напуганных вьетнамцев и приказал бортовым стрелкам открыть огонь по своим, если те сделают хотя бы шаг в сторону безоружных крестьян. Благодаря этому отчаянному шагу удалось спасти несколько десятков жизней, но для сотен других жителей Ми Лай время навсегда остановилось в кровавой грязи.

Жуткая история резни в Ми Лай: смотрите видео HISTORY

Почему Пентагон годами скрывал правду и кто заставил систему признать свои преступления?

Сразу после бойни военная машина США запустила циничный механизм сокрытия правды. В первых официальных отчетах трагедию в Ми Лай представили как блестящую победу над коммунистами – командование доложило о 128 убитых боевиках Вьетконга и лишь 22 жертвах среди гражданского населения, которые якобы погибли случайно во время перекрестного огня. Офицеры, участвовавшие в операции, подписали ложные показания, а жалобы Хью Томпсона проигнорировали и закопали в архивах.

Высшее руководство дивизии "Америкал" сделало все, чтобы стереть этот день из истории – и им это удавалось на протяжении целого года. Стена молчания дала трещину благодаря бывшему стрелку вертолета Рону Райденгауру, который узнал о резне от своих сослуживцев. В марте 1969 года он направил подробные письма президенту Ричарду Никсону, Пентагону и десяткам конгрессменов, требуя расследования.

Но настоящий информационный взрыв, всколыхнувший весь мир, произошел в ноябре – независимый журналист Сеймур Херш, опираясь на свое расследование и интервью с участниками событий, опубликовал шокирующий материал через агентство Dispatch News Service. Его статья, впоследствии удостоенная Пулитцеровской премии, сорвала маски с военного руководства и заставила общество посмотреть в глаза ужасающей реальности.

Под давлением общественности Пентагон был вынужден создать специальную комиссию во главе с генерал-лейтенантом Уильямом Пирсом. Расследование выявило не только сам факт массового убийства, но и масштабный заговор с целью его сокрытия, к которому были причастны десятки офицеров. И все же правосудие оказалось слепым и циничным – из 26 военнослужащих, которым были предъявлены уголовные обвинения, перед трибуналом предстали единицы.

Более того – единственным осужденным стал тот самый лейтенант Уильям Келли. В 1971 году его признали виновным в убийстве 22 человек и приговорили к пожизненному. Но даже этот приговор превратился в фарс – по личному вмешательству президента Никсона Келли перевели под домашний арест, и уже через три с половиной года он вышел на свободу.

Так что трагедия в Ми Лай навсегда осталась незаживающей раной на совести американской армии. Она разрушила миф о моральном превосходстве США во Вьетнамской войне, стала катализатором массовых антивоенных протестов и заставила международное сообщество пересмотреть правила ведения боевых действий. И хотя прошли десятилетия, тени сотен убитых женщин и детей Сонми до сих пор напоминают человечеству, как быстро тонкая грань между цивилизацией и первобытным варварством стирается в пламени войны, когда система защищает мундир, а не справедливость.