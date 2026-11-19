Более того, вместо справедливого наказания виновных высшее военное командование США развернуло масштабную кампанию лжи, пытаясь скрыть правду об этом военном преступлении под грифом секретности. Лишь благодаря мужеству отдельных очевидцев и настойчивости независимых журналистов мир узнал о жуткой бойне, которая изменила отношение общества к войне во Вьетнаме. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Adv

Как обычная военная операция превратилась в безжалостную мясорубку для младенцев и пожилых?

Утро 16 марта 1968 года началось с артиллерийского обстрела, после которого солдаты роты "Чарли" 1 батальона 20 пехотного полка США высадились вблизи поселения Ми Лай, а бойцы роты "Браво" вошли в соседнее Ми Кхе (оба – часть сельской общины Сонми). Американское командование было убеждено, что там скрывается элитный батальон Вьетконга, поэтому приказ капитана Эрнеста Медины звучал категорично – уничтожить врага и сжечь все, что может служить укрытием.

Реклама

Но войдя в поселения, военные не встретили ни одного вооруженного партизана, не прозвучало ни одного выстрела в ответ. Вместо вражеской армии перед ними оказались испуганные крестьяне – преимущественно женщины, дети, младенцы и пожилые люди, которые готовили завтрак. И все же дальше произошло то, что не поддается никакому военному или моральному оправданию.

Под командованием лейтенанта Уильяма Келли и других офицеров солдаты начали методичную хладнокровную зачистку, которая быстро переросла в садистскую оргию смерти. Людей выгоняли из хижин, загоняли в оросительные канавы и расстреливали из автоматического оружия. Женщин перед смертью массово насиловали, хижины поджигали, а тех, кто пытался сбежать, добивали штыками. По официальным данным, в то утро в общине Сонми погибли 504 мирных жителя, среди которых 182 женщины (17 беременных) и 173 ребенка, включая 56 младенцев.

Реклама

Этот апокалипсис мог бы длиться и дольше, если бы не беспрецедентное мужество пилота разведывательного вертолета Хью Томпсона. Увидев с воздуха горы трупов и солдат, преследовавших выживших, он посадил свою машину прямо между американскими пехотинцами и группой напуганных вьетнамцев и приказал бортовым стрелкам открыть огонь по своим, если те сделают хотя бы шаг в сторону безоружных крестьян. Благодаря этому отчаянному шагу удалось спасти несколько десятков жизней, но для сотен других жителей Ми Лай время навсегда остановилось в кровавой грязи.

Жуткая история резни в Ми Лай: смотрите видео HISTORY

Почему Пентагон годами скрывал правду и кто заставил систему признать свои преступления?

Сразу после бойни военная машина США запустила циничный механизм сокрытия правды. В первых официальных отчетах трагедию в Ми Лай представили как блестящую победу над коммунистами – командование доложило о 128 убитых боевиках Вьетконга и лишь 22 жертвах среди гражданского населения, которые якобы погибли случайно во время перекрестного огня. Офицеры, участвовавшие в операции, подписали ложные показания, а жалобы Хью Томпсона проигнорировали и закопали в архивах.

Реклама

Высшее руководство дивизии "Америкал" сделало все, чтобы стереть этот день из истории – и им это удавалось на протяжении целого года. Стена молчания дала трещину благодаря бывшему стрелку вертолета Рону Райденгауру, который узнал о резне от своих сослуживцев. В марте 1969 года он направил подробные письма президенту Ричарду Никсону, Пентагону и десяткам конгрессменов, требуя расследования.

Но настоящий информационный взрыв, всколыхнувший весь мир, произошел в ноябре – независимый журналист Сеймур Херш, опираясь на свое расследование и интервью с участниками событий, опубликовал шокирующий материал через агентство Dispatch News Service. Его статья, впоследствии удостоенная Пулитцеровской премии, сорвала маски с военного руководства и заставила общество посмотреть в глаза ужасающей реальности.

Под давлением общественности Пентагон был вынужден создать специальную комиссию во главе с генерал-лейтенантом Уильямом Пирсом. Расследование выявило не только сам факт массового убийства, но и масштабный заговор с целью его сокрытия, к которому были причастны десятки офицеров. И все же правосудие оказалось слепым и циничным – из 26 военнослужащих, которым были предъявлены уголовные обвинения, перед трибуналом предстали единицы.

Реклама

Более того – единственным осужденным стал тот самый лейтенант Уильям Келли. В 1971 году его признали виновным в убийстве 22 человек и приговорили к пожизненному. Но даже этот приговор превратился в фарс – по личному вмешательству президента Никсона Келли перевели под домашний арест, и уже через три с половиной года он вышел на свободу.

Так что трагедия в Ми Лай навсегда осталась незаживающей раной на совести американской армии. Она разрушила миф о моральном превосходстве США во Вьетнамской войне, стала катализатором массовых антивоенных протестов и заставила международное сообщество пересмотреть правила ведения боевых действий. И хотя прошли десятилетия, тени сотен убитых женщин и детей Сонми до сих пор напоминают человечеству, как быстро тонкая грань между цивилизацией и первобытным варварством стирается в пламени войны, когда система защищает мундир, а не справедливость.