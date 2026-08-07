Геннадий Милиневский и наша первая антарктическая экспедиция: как Украина оказалась на краю света

В 1996 году Украина впервые заявила о себе в Антарктиде, получив станцию Faraday, которую вскоре переименовали в "Академик Вернадский". За этим событием стояла не только международная договоренность, но и упорная работа людей, которые создавали для страны новую полярную историю.

Одним из таких был Геннадий Милиневский – человек, без которого этот поход на край света сложно представить. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Украина оказалась на краю света – в Антарктиде?

Антарктида равнодушна к громким заявлениям. Но с радостью принимает тех, кто готов к ветру, режущему лицо, к темноте, длящейся месяцами, и ко льду, который кажется живым. Именно в такую суровую географию в 1996 году вошла Украина – не как случайный гость, а как новый участник большой полярной науки.

История первой украинской антарктической экспедиции – это не только рассказ о корабле, станции и далеком пути. Это еще и история людей, которые умели смотреть далеко за горизонт. Но начать стоит с очевидного – Украина появилась в Антарктиде не внезапно, а в результате длительного и плодотворного международного сотрудничества. До 1996 года на материке уже работала британская станция Faraday ("Фарадей") на острове Галиндез – маленьком клочке суши у западного побережья Антарктического полуострова. Именно она стала точкой входа для Украины.

6 февраля 1996 года станцию передали нам, после чего и переименовали в Vernadsky Research Base (буквально – Научно-исследовательская база "Вернадский", также известная как Антарктическая станция "Академик Вернадский" Национального антарктического научного центра). Это было не просто декоративная смена таблички, а глубокий политический и научный жест – с тех пор Украина стала государством с постоянным присутствием в Антарктиде.

Первую украинскую антарктическую экспедицию на бывшую станцию "Фарадей" доставило судно RRS James Clark Ross. То есть в украинскую полярную историю страна вошла не благодаря пафосному параду, а благодаря очень конкретной работе британской антарктической логистики, научной дипломатии и морской выдержке. В этом есть своя красота – Антарктида признает не флаги сами по себе, а способность работать в ее реальности.

Чтобы понять масштаб события, нужно помнить, что для нового независимого государства получить антарктическую станцию – это не просто техническое достижение. Это входной билет в клуб стран, участвующих в долгосрочных наблюдениях за климатом, атмосферой, океаном и биосферой. С тех пор Vernadsky стала единственной украинской антарктической станцией, и Украина непрерывно ведет там исследования с 1996 года.

Станция Vernadsky на острове Галиндез расположена там, где материк дышит льдом, а море каждый день напоминает, что человек в полярных широтах – пусть и временный, но настойчивый гость. Именно поэтому приход Украины в Антарктиду вызвал такой сильный эмоциональный и научный резонанс – государство, которое в то время только формировало собственные институты, громко заявило о себе в одном из самых сложных регионов планеты.

Геннадий Милиневский поделился воспоминаниями о передаче станции в Антарктиде украинцам: смотрите видео НАНЦ

История Геннадия Милиневского и первой экспедиции

Геннадий Милиневский в этой сюжетной линии – не случайная личность, а фигура, без которой невозможно честно говорить об украинском выходе на ледяной континент. В научной и организационной среде украинского полярного дела его имя связывают с началом этой эпохи.

Геннадий Милиневский родился в 1945 году. До 1990-х годов он работал в системе советской науки, а после провозглашения Независимости оказался среди того поколения украинских ученых, которые от распада СССР не растерялись, не укрылись за ностальгией, а искали для Украины большую обширную научную территорию. Антарктида стала именно такой – отдаленной, сложной, престижной.

Там нельзя приписать себе успех – его нужно завоевать трудом и дисциплиной. Для экспедиции в Антарктиду требовалась не только политическая воля, но и команда людей, разбирающихся в полярной логистике, науке и организации жизни в экстремальных условиях. Одним из таких был Милиневский.

В 1995 году, когда украинская антарктическая программа уже готовилась к старту, организаторы отбирали участников, формулировали научные задачи, проверяли оборудование, продумывали маршрут и снабжение. Милиневский был среди тех, кто определял, каким будет первое украинское присутствие на материке – что именно будут изучать, как будут жить полярники, как будет работать команда в изоляции и холоде.

6 февраля Великобритания официально передала станцию "Фарадей" Украине. И поднятие украинского флага на станции в тот день навсегда вошло в историю как одна из важнейших научных и политических вех.

Сразу после передачи станции украинская команда начала вливаться в ее работу. Первая экспедиция прибыла в Антарктиду не как туристическая группа и не как короткая миссия, а как коллектив, который должен был остаться там надолго. С тех пор на "Академике Вернадском" украинская антарктическая программа активно работает и выполняет все возложенные на нее функции уже более 30 лет.