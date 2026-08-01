Волынь и Галичина между мировыми войнами: как польские власти перекраивали жизнь украинцев

После 1918 года на карте Восточной Европы появилось новое польское государство, а вместе с ним – новая реальность для миллионов украинцев в Галичине и на Волыни. Границы, администрация, школа, церковь и земля начали функционировать по правилам, которые зачастую были чуждыми и болезненными для местных.

На этих землях, где украинцы составляли самое многочисленное меньшинство в межвоенной Польше, повседневная жизнь превратилась в медленную борьбу за язык, влияние и право оставаться собой. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему новая Польша предстала с новыми порядками?

Межвоенная история Волыни и Галичины началась после грохота войны и распада империй, а следовательно и борьбы за границы. После Первой мировой восточные земли возрожденной Польши оказались в сложном, взрывоопасном пространстве, где украинцы были не мелкой этнографической деталью, а огромным, живым, упорным сообществом.

В 1921 году почти 3,9 миллиона жителей Польши заявили о своей украинской национальности, то есть более 14% населения. В Восточной Галичине украинцы вообще составляли большинство, а на Волыни и в южном Полесье – около 70%. При этом польские власти имели дело не с однородным регионом. В Восточной Галичине, которую поляки официально называли "Восточной Малопольшей", украинцы и поляки жили бок о бок, но не в мирной гармонии.

Города в основном контролировали поляки, а села – украинцы. На Волыни картина была еще более резкой – польское население там было значительно меньше, а украинское большинство проживало компактно, также преимущественно в качестве крестьянства. Более 90% украинцев в Польше были крестьянами, и именно поэтому национальный конфликт почти всегда сливался с социальным – особенно учитывая, что значительная часть земель оставалась в польских руках.

Галичину формально признали в Европе частью Польши международными решениями в начале 1920-х годов. Галичина должна была быть автономной, но это условие польское правительство не выполнило. Регион административно разделили между Краковским, Львовским, Станиславовским и Тернопольским воеводствами. Три последних и составляли "Восточную Малопольшу", а украинцев в документах нередко называли "русинами".

Это был не просто бюрократический жест. Это была политика, подтачивающая идентичность – медленно, как вода камень. Когда государственная машина называет твою землю иначе, чем ты сам, она не только меняет карту – она пытается переписать память. Поэтому новое административное деление было пропагандистским инструментом, призванным подчеркнуть якобы польский характер этих земель.

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Что делали польские власти с украинцами?

В межвоенной Польше украинец очень часто сталкивался с государством в школе, канцелярии или церковной жизни. Одной из самых болезненных проблем был язык. Польские власти поддерживали административные решения, которые осуществляли дробление украинского пространства на отдельные регионы и ограничивали возможности для совместной культурной или политической деятельности.

Особенно показательной стала так называемая Сокальская межа – административная линия, которая фактически изолировала Волынь и другие украинские территории от Восточной Галичины. Она пролегала вдоль бывшей австро-российской границы и границы между Львовским, Тернопольским и Волынским воеводствами.

В то же время после польско-ватиканского конкордата 1925 года юрисдикцию украинских католических епископов ограничили Восточной Галичиной. А на Волыни польская администрация поддерживала украинизацию православной церкви – но делала это в рамках собственной стратегии контроля.

Параллельно поляки ликвидировали или ограничили деятельность больших украинских кооперативов и просветительских обществ к северу от Сокальской межи. Однако они разрешили создание региональных украинских организаций на Волыни, таких как Волынское украинское объединение. Это создавало странную, почти парадоксальную картину – государство как бы допускало часть украинской жизни, но не везде, и только так, чтобы та не становилась слишком сильной.

Это было не признание, а дозированный контроль. Фактически политика в отношении украинцев в межвоенной Польше колебалась между попытками ассимиляции, частичными уступками и репрессивными мерами.

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Почему Волынь и Галичину Польша пыталась "развести по разным комнатам"?

Польская политика в отношении украинцев не была одинаковой для всех земель. В Галичине действовали одни механизмы, на Волыни – другие. Именно поэтому историки часто говорят о попытке регионального разведения украинцев "по разным комнатам". Галичину отделяли от Волыни, чтобы ослабить национальную солидарность и затруднить любую координацию.

Для польских властей Волынь была территорией, где украинский мир можно было "перенастроить" и частично привязать к государству другими методами, чем в Галичине. Но сам этот замысел показывает, что "украинский вопрос" не был периферийным. Он был сердцем межвоенной польской государственности на востоке. Без него невозможно понять ни школьную политику, ни церковные компромиссы, ни земельные конфликты, ни страхи Варшавы перед украинским национальным движением.

В общем, межвоенный период ничего хорошего для отношений поляков и украинцев не принес. Он лишь обострил конфликт. До 1939 года Галичина и Волынь жили в атмосфере незавершенного компромисса, где каждый шаг власти воспринимался как сигнал силы или недоверия. А затем наступила новая война, новые оккупации, новые границы и массовые переселения, которые окончательно перекроили карту региона.

Однако именно в период с 1918 по 1939 годы сформировались те линии напряжения, которые затем еще долго находили отзвук в польско-украинских отношениях (чего стоит лишь история Волынской трагедии, острая и сегодня). Именно потому эта тема до сих пор заслуживает внимания – она учит, что границы можно провести на карте, но не так просто сделать это в человеческом сознании.