УНР между красным и белым: почему молодое украинское государство не выжило в хаосе 1917 – 1921 годов

Это было время, когда империи трещали по швам, а на карте Европы внезапно появлялись окна возможностей – короткие, опасные и стоившие крови. Именно тогда, в конце первой четверти ХХ века, возникла УНР – украинское государство, пытавшееся выстоять под давлением сил, которые не хотели его видеть.

Но за 4 года эта борьба обернулась истощением, потерями и политическим распадом. Как и почему так произошло? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

В условиях распада империи: как родилась Украинская Народная Республика?

Украинская Народная Республика возникла не в результате кабинетных решений, а в грохоте революции. После падения Российской империи в 1917 году украинское политическое движение ухватилось за шанс, которого ждало десятилетиями – создать собственное государство. Конечно, вырваться из тисков более чем двухсотлетней оккупации было не просто, и Центральная Рада сначала провозгласила автономию – но впоследствии, под давлением войны, хаоса и внешней угрозы, пришла к провозглашению независимости УНР 22 января 1918 года.

Это было государство, которое вынуждено было учиться ходить буквально с рождения. У него не было крепкой армии, стабильной администрации, отработанной системы снабжения и, что не менее важно, времени. На его территории пересекались интересы большевиков, антибольшевистских сил, так называемых белых, мечтавших о восстановлении монархической России, а также немецких и австро-венгерских войск, польских политических и военных центров и местных атаманов, которые нередко действовали по собственным правилам.

УНР оказалась не просто между двумя фронтами Первой мировой войны – она жила в многовекторном шторме, где почти каждый союз имел свою цену. Первую пришлось заплатить после Брест-Литовского мирного договора 1918 года, когда УНР заключила соглашение с Центральными державами, надеясь получить военную поддержку против большевиков.

И действительно, немецкие и австро-венгерские войска помогли вытеснить большевиков с части украинских территорий. Но эта помощь имела двойное дно – союзники рассматривали Украину прежде всего как источник продовольствия и сырья, а не как хрупкий суверенитет, который нужно беречь. В результате немецкое командование все более уверенно вмешивалось во внутренние дела УНР.

В апреле 1918 года власть в Киеве перешла к Павлу Скоропадскому, и УНР сменил гетманат – Украинское Государство. Но это не было концом республиканского проекта – в конце 1918 года Директория восстановила УНР. Однако та вернулась уже истощенной, с расшатанными институтами и армией, которая больше напоминала лоскутную мозаику, чем единую боевую силу.

Самое интересное о событиях в Украине 1917 – 1921 годов: смотрите видео Document_history

Война без конца: как УНР держалась между большевиками, белыми, поляками и атаманами?

Пожалуй, главная трагедия УНР в том, что она воевала не на одном фронте, а сразу на нескольких. С востока давили большевики, стремившиеся сделать Украину "советской". С юга и востока действовали различные белогвардейские силы, которые не признавали украинскую независимость и видели будущее только в "неделимой" России. На западе и северо-западе усиливался польский фактор, да и на самой украинской территории разгоралась атаманщина – явление, когда местные военачальники создавали собственные небольшие владения.

Отдельной бедой стала нехватка дисциплинированной регулярной армии. УНР имела воинские формирования, но они страдали от недостатка оружия, амуниции, единого командования и стабильного тыла. Части переходили из рук в руки, деморализовались, рассеивались или договаривались с тем, кто на данный момент казался сильнее. В таких условиях любая победа была хрупкой, а любое поражение – почти фатальным.

Обратите внимание: как ни странно, на этом фоне все же произошел один из важных и величественных моментов нашей истории. 22 января 1919 года УНР и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика) торжественно провозгласили Акт Злуки. Согласно ему, украинские земли должны были объединиться в одно государство – но в итоге история показала, что намерения не способны заменить артиллерию, запасы и четко отлаженную государственную машину. Тем более что эти две республики объединялись в условиях разных военных реалий. УНР боролась против большевиков и белых, а ЗУНР – против Польши. Результат был печальным – все происходило слишком быстро, слишком кроваво и, скорее всего, слишком поздно.

В то же время УНР делала то, что делает любое государство, находящееся на грани выживания – продолжала искать союзников. Дипломатические миссии, международные переговоры, попытки добиться признания – все это было не менее важной частью борьбы, чем сражения на фронте. Но международная обстановка после Первой мировой оставалась жесткой, холодной и разрозненной.

Польша, которая вела собственную борьбу за границы и влияние, в 1920 году заключила союз с УНР. Для Симона Петлюры, главы Директории с февраля 1919, соглашение с Варшавой означало шанс вернуться в игру, когда собственных сил уже не хватало. Во время смелого, хотя и рискованного, совместного похода на Киев весной 1920 года столица была взята, но совсем ненадолго. Большевистская контратака перечеркнула планы, а польско-украинский союз обернулся новой волной потерь.

Как УНР боролась, но утратила независимость: смотрите видео bazovana_istoriya

Почему с УНР все пошло не так?

Причин поражения УНР на самом деле много, и ни одна из них не сработала бы сама по себе. Во-первых, государство родилось в условиях тотального распада имперского порядка, когда все институты приходилось создавать на ходу. Во-вторых, война не давала ни времени, ни даже передышки, чтобы выстроить администрацию, армию, налоговую систему и обеспечить лояльность населения. В-третьих, УНР была вынуждена маневрировать между более мощными силами, которые либо не признавали ее независимость, либо поддерживали ее только до тех пор, пока это было выгодно.

К этому добавилась и внутренняя слабость. Политическая раздробленность, смена правительств, споры между военными и гражданскими лидерами, атаманщина и отсутствие централизованной власти разъедали республику изнутри. УНР не обладала тем спокойным тылом, без которого даже самая отважная армия превращается в заблудший отряд.

В конце 1920 года положение УНР стало критическим. После поражений в войнах, потери территорий и международной изоляции правительство и войска УНР отступили за границу. Формально борьба продолжалась еще некоторое время, но реальная государственность уже была утрачена. В 1921 году последние попытки вооруженного возвращения завершились поражением, и УНР ушла в эмиграцию как правительство без территории.

Но даже поражение здесь не означало забвения. История УНР вообще не о красном знамени войны и не о белом флаге поражения – а о невероятной попытке вырваться из ловушки империй. И читать ее стоит как живое напоминание о том, что государство не является чем-то само собой разумеющимся – за него борются, его приходится защищать, а также строить и беречь. Снова и снова.