На самом ли деле Петлюра продал Галичину и почему сделка с Пилсудским обернулась крахом

Союз Пилсудского и Петлюры стал одним из самых противоречивых соглашений эпохи освободительной борьбы. В нем соединились военный расчет, политическое признание и болезненные территориальные уступки.

К тому же, несмотря на короткую победу в Киеве, эта история очень быстро привела к совершенно иному финалу, чем ожидали ее участники. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

При каких обстоятельствах появилось соглашение Пилсудского и Петлюры?

Весной 1920 года Польша и УНР попытались сыграть ва-банк. Союз двух обескровленных государств должен был остановить большевистское наступление и дать Украине шанс вырваться из имперской ловушки. Но эта история оказалась трагически короткой.

Варшавское соглашение между Юзефом Пилсудским и Симоном Петлюрой, подписанное 21 апреля 1920 года, стало одним из самых рискованных дипломатических шагов периода после Первой мировой войны. Для Польши это был шанс оттеснить большевиков на восток и создать пояс безопасности между Варшавой и Москвой. Для Украинской Народной Республики – почти последняя попытка сохранить государственность.

Тот союз Польши и Украины был не романтической авантюрой, а холодным расчетом двух политических лидеров, которые понимали, что по отдельности они могут потерять все. Пилсудский, который еще до войны мечтал о федерации народов между Балтийским и Черным морями, видел в Украине стратегический щит. Петлюра же, возглавляя Директорию УНР, искал хоть какого-то международного партнера, способного помочь восстановить контроль над территорией, где уже хозяйничали большевики, деникинцы и атаманы.

О чем шла речь в Варшавском договоре?

Само соглашение состояло из политической и военной частей. Польша признавала УНР как независимое государство во главе с Петлюрой, а украинская сторона соглашалась на границу по Збручу, фактически оставляя Галичину, Западную Волынь и часть других западноукраинских земель под польским контролем. Это решение было очень болезненным – союз с Варшавой требовал сдачи территорий в обмен лишь на шанс спасти хотя бы ядро государства. Эта цена и стала одним из главных моральных узлов всей истории.

Как Польша и Украина вместе воевали против России в 1920 году: смотрите видео historyforadults_ua

В военном плане стороны договорились совместно выступить против большевиков. Польские и украинские части должны были действовать вместе, а Петлюра надеялся, что польская армия поможет вернуть Киев и запустит цепную реакцию антибольшевистского восстания. 7 мая 1920 года союзники действительно вошли в Киев. Это был впечатляющий момент – польско-украинские войска на Днепре казались знаком того, что история еще не сказала последнего слова. Но картина оказалась обманчивой, поскольку большевики быстро перешли в контрнаступление.

Почему союз Польши и Украины потерпел крах?

Ситуация изменилась за недели. Красная армия оттеснила союзников, а война начала катиться на запад с силой, которую трудно было сдержать. Для Петлюры это означало катастрофу двойного масштаба – военное поражение и политическое унижение. УНР, которая и так держалась на тонкой ниточке, еще больше теряла реальные рычаги влияния. Польша же оказалась перед угрозой, которую сама не до конца предвидела – большевистское наступление стало этапом драматической польско-советской войны 1920 года в ее острейшей фазе.

Именно здесь и проявилась главная трагедия Варшавского соглашения – оно было заключено как союз двух слабых партнеров, и ни у одного из них не было достаточно ресурсов, чтобы гарантировать успех. В такой ситуации даже смелая дипломатия не могла заменить армию, стабильные институты и международную поддержку. И окно возможностей для УНР с треском закрылось.

В итоге большевики создали собственную модель государственности на наших землях, а западные державы, измотанные Первой мировой войной, не собирались вкладываться в украинскую независимость. На этом фоне Петлюра фактически выбирал между плохим и еще худшим – либо одиночная борьба без шансов, либо союз с Польшей, который требовал тяжелых территориальных уступок и политического риска.

Даже часть украинских политических сил восприняла эту договоренность как слишком болезненный компромисс, особенно из-за вопроса о Галичине – Петлюру прямо упрекали в том, что он ее продал. А часть польского истеблишмента просто не верила в жизнеспособность украинской государственности. То есть союз Польши и УНР был шатким с самого начала, держась не на доверии, а на общем страхе перед большевистской экспансией.

Самое важное о пакте Петлюры и Пилсудского: смотрите видео Document_history

Обратите внимание: кульминацией всей истории стал Рижский мир 18 марта 1921 года. Именно он юридически завершил польско-советскую войну и фактически похоронил надежды УНР на возвращение на международную арену. Польша признала новый статус-кво, а украинцев разделили между большими державами без участия самой Украины. УНР оказалась в эмиграции, а ее войска были интернированы или разоружены.

Какие еще важные уроки дает нам Варшавское соглашение 1920 года?

Эта история о союзе Петлюры и Пилсудского не сводится только к поражению. Варшавское соглашение показало, что украинская государственность в начале XX века не была случайностью – она существовала настолько реально, что могла стать субъектом международной политики, пусть даже на короткое и трагическое время. И не из-за наивности, а из-за сознательной попытки выстоять, когда вокруг рушатся миры.

К тому же Варшавское соглашение – это не только эпизод польско-украинских отношений, но и ключ к пониманию всей архитектуры безопасности в регионе. Она демонстрирует, как в Восточной Европе стратегические союзы часто возникали не из любви, а из необходимости, и не из идеалов, а из экзистенциального страха. И в то же время она напоминает, что даже поражение может оставить после себя политическую память, которая переживает империи, границы и режимы.

И еще один суровый урок этой истории: независимость редко дается без мучительных компромиссов, а шанс, который кажется последним, иногда и вправду оказывается последним. Но как бы то ни было, спор вокруг Варшавского соглашения, пожалуй, никогда не утихнет: для одних это всегда будет смелым дипломатическим шагом в безвыходной ситуации, для других – слишком высокой ценой за короткий момент успеха.