Ужасная цена и кровавая насмешка Кремля: почему провалилось Варшавское восстание 1944 года

В августе 1944 года Варшава стала городом, где надежда и обреченность стояли рядом среди руин. Польское подполье подняло восстание против нацистской оккупации, надеясь спасти столицу до прихода Красной армии.

Но все обернулось совсем иначе – за 63 дня боев Варшава превратилась в руины, а потери достигли невероятных масштабов. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

1 августа 1944 года – день, когда Варшава решила не ждать

Польская Армия Крайова – некоммунистическое движение сопротивления, действовавшее в оккупированной немцами Польше – 1 августа 1944 года подняла восстание в Варшаве, чтобы освободить город от нацистов и восстановить польскую независимость. Началось все в 17:00 и планировалось как короткая военная операция – но превратилось в 63 дня ада.

Поводом послужило появление советских войск на восточном берегу Вислы, а также отступление немецких войск с территории Польши. То есть это был не импульсивный всплеск отчаяния, а политический и военный выбор, сделанный в момент, когда карта Европы перекраивалась на глазах.

Планирование восстания вытекало из операции "Буря" – серии локальных выступлений против немцев, что должны были происходить перед входом Красной армии, которую ждали, и которая должна была помочь. Но летом 1944 года ситуация резко осложнилась – в Челме польские коммунисты провозгласили Польский комитет национального освобождения под фактическим патронатом СССР. Поэтому в Варшавском восстании речь шла уже не только о борьбе с нацистами, но и о будущей власти в Польше.

В первый день в столкновения вступили примерно 45 000 бойцов Армии Крайовой под командованием генерала Антони Хрушчеля "Монтера", которых подкрепили еще 2 500 солдат других формирований, в частности Национальных вооруженных сил и коммунистической Армії Людовой. Но лишь четверть повстанцев имела оружие. На другой стороне стояли около 25 000 немецких военных, вооруженных артиллерией, танками и авиацией.

Это было столкновение не равных армий, а почти голых рук со стальной машиной войны. Однако сначала повстанцы одержали ощутимые победы – взяли под контроль несколько районов Варшавы, в частности Старый город. Но успех угас, как вспышка спички на ветру – немцы постепенно отвоевывали утраченные кварталы, и после более чем двух недель боев последние польские бойцы 2 сентября вышли из окруженного Старого города через канализацию. Около 11 тысяч человек попали в плен. А исторический центр столицы превратился в каменный пепел.

Самые важные факты о Варшавском восстании – польский взгляд: смотрите видео ŚWIATOWAHISTORIA

Как нацистская месть обрушилась на мирных жителей?

Самой трагической страницей Варшавского восстания стали даже не уличные бои, а планомерное истребление гражданских. Немецкие войска начали мстить. Самым кровавым эпизодом стали массовые убийства в районе Воля между 5 и 7 августа 1944 года, когда было убито около 40 000 мужчин, женщин и детей. Одновременно немцы начали депортации в транзитный лагерь Dulag 121 за пределами Варшавы, откуда людей далее отправляли на принудительные работы или в концлагеря.

Это было не просто военное преступление, а хладнокровный акт террора, призванный сломить саму волю города. Варшава, осмелившаяся восстать, получила в ответ карательный каток нацистов. Именно поэтому Варшавское восстание стало одной из самых страшных городских трагедий Второй мировой войны.

Восстание охватило и тысячи евреев, укрывавшихся в Варшаве. Часть из них потеряла связь с поляками, помогавшими укрываться на "арийской" стороне города, а для некоторых вооруженное восстание стало шансом выйти из тени и бороться против немцев. Точное число еврейских участников неизвестно, поскольку многие вступали в Армию Крайовую под вымышленными именами. В то же время отношение к еврейским бойцам было неоднозначным: одни сталкивались с отчуждением, другие – с полным принятием.

Отдельным событием стало освобождение 348 евреев из концентрационного лагеря Генсиувка 5 августа 1944 года одним из батальонов Армии Крайовой. Большинство этих людей присоединились к польскому подполью и продолжили борьбу в восстании. Так в сердце разрушенной столицы вновь вспыхнула горькая, но человечная правда войны – даже среди руин может родиться солидарность.

Число погибших в Варшавском восстании ужасающе велико – от 170 до 220 тысяч человек, в том числе до 17 тысяч польских евреев, которые либо сражались вместе с АК, либо были обнаружены в укрытиях. Разница в оценках есть, ведь никто не вел точной статистики, но это не меняет главного – случилась катастрофа колоссального масштаба.

Варшавское восстание 1944 года – подробный исторический разбор: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как кровавая насмешка Москвы оставила Варшаву один на один с катастрофой?

В середине сентября Красная армия взяла Прагу – исторический район Варшавы на восточном берегу Вислы, но реку не пересекла. Именно здесь зародился один из самых горьких символов всей истории восстания – советские войска стояли так близко, что их можно было видеть, но не настолько близко, чтобы спасти город. В результате в конце сентября немцы систематически стирали Варшаву с лица земли, а 2 октября 1944 года восстание прекратилось.

Почему же Красная армия не помогла? Советские войска Иосифа Сталина остались в стороне и не вмешались, и в польском и международном историческом контексте это давно расценивается не столько как военная пауза, сколько как циничный политический расчет. Ведь в ходе восстания уничтожались силы некоммунистического подполья, которое могло стать препятствием для будущего советского господства в Польше.

Это утверждение является исторической интерпретацией, но оно хорошо согласуется с тем, что восстание происходило на фоне противостояния польского правительства в эмиграции, Армии Крайовой и поддерживаемого СССР Польского комитета национального освобождения. Именно поэтому Варшавское восстание стало не только военной битвой, но и драмой послевоенной судьбы Польши.

Его подавление открыло путь к новой политической реальности, в которой героизм повстанцев долгое время соседствовал с молчанием или неловкостью официальных властей. А также с памятью, которую невозможно было стереть даже бульдозерами.

Немецкие войска по приказу Адольфа Гитлера в октябре 1944 года начали методично разрушать Варшаву. В результате город был почти стерт с лица земли. А Красная армия, когда вновь двинулась вперед, взяла уже опустошенную столицу, но это произошло лишь 17 января 1945 года. В тот раз Сталин со своим кровавым геополитическим калькулятором выиграл Польшу, чтобы в будущем сделать из нее сателлит СССР.