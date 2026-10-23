23 октября 1956 – Венгерская революция: почему Москва испугалась студентов и кинула танки на Будапешт

В 2026 свободный мир отмечает семидесятую годовщину событий, которые резко изменили политический ландшафт Европы и сорвали маску с лица советского тоталитаризма. То, что начиналось как скромная студенческая демонстрация в прохладный осенний день, за считанные часы превратилось в полномасштабное народное восстание против самой могущественной империи того времени – Венгерскую революцию 1956 года.

Советская номенклатура, привыкшая к абсолютному повиновению своих сателлитов, внезапно столкнулась с нацией, которая категорически отказалась жить в душной клетке диктатуры. Страх Кремля перед вирусом свободы оказался настолько сильным, что единственным ответом Москвы стали тысячи танков на старинных улицах Будапешта. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему мирная солидарность с Польшей превратилась в ночной кошмар Никиты Хрущева?

Все началось днем 23 октября 1956 года, когда студенты Будапештского университета технологий и экономики вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с польским рабочим движением. У них не было оружия, только напечатанные на машинке "16 пунктов" – перечень демократических требований, среди которых были вывод советских войск, свободные выборы и свобода слова. А когда многотысячная толпа двинулась к памятнику Юзефу Бему, польскому генералу и герою венгерской революции 1848 года, к молодежи начали массово присоединяться обычные горожане, заводские рабочие и даже венгерские военные.

Чтобы понять всю сложность ситуации, стоит вспомнить важный исторический контекст. Всего за 11 лет до этих событий Венгрия воевала во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, оставаясь едва ли не последним крупным союзником Гитлера в Европе. То есть для советского руководства венгры были не "братским народом" по социалистическому лагерю, а все еще недавним врагом. Именно поэтому диктат Москвы и местных коммунистов в Венгрии носил характер откровенной оккупации и мести с чрезвычайно жестокими репрессиями. И именно это делало стремление венгров вырваться из-под карательной машины СССР таким отчаянным.

Вот эти нюансы и общее органичное единство венгерской нации на низовом уровне больше всего и напугали Москву. Ведь то не был заговор западных спецслужб, как позже лгала советская пропаганда – это был искренний взрыв народного гнева против экономического истощения и террора тайной полиции ÁVH. Точкой невозврата стал вечер того же дня – когда протестующие собрались у здания Венгерского радио, требуя зачитать свои требования в эфире, сотрудники госбезопасности открыли огонь по безоружной толпе.

Пролилась первая кровь, и мирный марш мгновенно превратился во вооруженную революцию. Венгерские солдаты срывали с фуражек красные звезды и раздавали оружие повстанцам. Ночью монументальную бронзовую статую Иосифа Сталина в центре Будапешта повалили на брусчатку – от нее остались лишь гигантские сапоги на постаменте. И к концу октября уже начинало казаться, что Давид победил Голиафа.

Но для Никиты Хрущева и советского руководства все эти события стали мощным сигналом об экзистенциальной угрозе. Потеря Венгрии означала бы эффект домино во всем Восточном блоке. Кремль осознал: если позволить Будапешту выйти из-под контроля, завтра восстанут Восточный Берлин, Прага и Варшава. Паника в кабинетах ЦК КПСС превратилась в решение применить грубую военную силу, чтобы задушить свободу в зародыше.

Как советские войска убивали венгров за стремление к независимости в 1956 году: смотрите видео uttoronto

Как операция "Вихрь" раздавила надежду на свободу, но и развеяла миф о советском "рае"?

Новый премьер-министр Венгрии Имре Надь, чувствуя беспрецедентную поддержку народа, пошел на радикальные меры – он распустил ненавистную тайную полицию, а 1 ноября объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и о нейтралитете страны. Советские войска начали отходить от столицы – и жители Будапешта праздновали победу. Однако это была лишь тактическая уловка Москвы.

Пользуясь тем, что внимание Запада и США было приковано к Суэцкому кризису на Ближнем Востоке, советское командование тайно стягивало новые силы. На рассвете 4 ноября началась операция "Вихрь" под командованием маршала Ивана Конева. 17 советских дивизий и более 1000 танков Т-34 и новейших ИС-3 ворвались в Венгрию, превратив европейскую столицу в зону боевых действий.

Сопротивление венгров было отчаянным и героическим. На улицах Будапешта, особенно в районе пассажа Корвин, так называемые "ребята из Пешта" (Pesti srácok) – подростки, студенты и рабочие – поджигали советскую бронетехнику коктейлями Молотова. Но силы были катастрофически неравны – артиллерия безжалостно расстреливала жилые кварталы, исторические здания превращались в руины.

В 05:20 утра Имре Надь обратился к нации по радио с трагическими словами: "Наши войска ведут бои. Правительство остается на своем месте", – но это был последний вздох свободной Венгрии. В ходе подавления восстания погибли более 2500 венгров, еще 20 тысяч получили ранения. Около 200 тысяч человек, спасаясь от репрессий марионеточного правительства Яноша Кадара, бежали через австрийскую границу, став беженцами.

Советский Союз, хотя и выиграл эту битву силой стальных гусениц, потерпел сокрушительное идеологическое поражение на глобальном уровне. Жестокая расправа над студентами и рабочими в Будапеште разрушила миф о СССР как "защитнике угнетенных", и западные интеллектуалы начали массово отворачиваться от коммунистических идей, до тех пор довольно привлекательных для них, увидев истинное кровавое лицо империи.