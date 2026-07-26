Это решение мгновенно вызвало политический скандал и стало прологом к Суэцкому кризису – одной из самых опасных международных драм эпохи холодной войны. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Суэцкий канал был не просто водной артерией, а нервом империй?

Суэцкий канал еще задолго до 1956 года был чем-то большим, чем просто инженерным сооружением. Это была блестящая, но нервная артерия мировой торговли, по которой текли нефтяные потоки, колониальные амбиции и геополитические подозрения. Формально Египет оставался владельцем земли, но компания, управлявшая каналом, находилась преимущественно во французских и британских руках.

Любое движение вокруг Суэцкого канала сразу затрагивало интересы как минимум двух европейских держав, которые еще не успели окончательно смириться с закатом своей имперской эпохи. Для Каира же речь шла не только о престиже, но и о больших деньгах.

20 июля 1956 года США и Великобритания отозвали финансовую поддержку проекта Асуанской плотины. На тот момент решение по Суэцкому каналу приобрело значительный вес – новоизбранный президент Египта Гамаль Абдель Насер искал одновременно финансирование, суверенитет и символическую победу. Такие комбинации часто взрываются довольно громко.

26 июля 1956 года Насер выступил в Александрии и объявил о национализации Suez Canal Company, а египетские чиновники уже во время его речи перебрали на себя администрацию и управление. Президентский указ вступил в силу немедленно, а египетское правительство закрепило это в виде закона.

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Национализация Суэцкого канала: как один день изменил тон всей эпохи?

Египетская позиция, как отмечалось впоследствии в материалах ООН, сводилась к тому, что национализация стала ответом на суверенное право страны распоряжаться собственным объектом, а не чем-то подаренным из Европы. Но на тот момент Лондон и Париж расценили это как удар, как вызов на дуэль.

Для Великобритании и Франции это решение означало не просто потерю дохода или рычага контроля. Это был символический удар по послевоенному престижу, который и без того уже пошатывался. Суэцкий канал для них был частью козырной карты влияния, и когда Насер взял его под египетскую юрисдикцию, в европейских столицах это восприняли как опасный прецедент: если Египет может это сделать, то кто следующий?

Поэтому неудивительно, что возник Суэцкий кризис, который быстро вышел за рамки чисто регионального спора. Ведь Суэцкий канал был ключевым маршрутом для торговли и энергетики, и любая его блокада или силовые действия там затрагивали мировую экономику. Это заставляло дипломатов говорить о новой мировой войне – без пафоса, но с холодом в голосе.

Тем не менее Великобритания, Франция и Израиль осуществили военное вмешательство против Египта, пытаясь вернуть контроль или по крайней мере сломить вызов Насера. Но эта авантюра не вернула вчерашний день, а наоборот – показала, что эпоха прямого колониального диктата подходит к концу.

Все закончилось полной политической победой Египта, сохранившего контроль над Суэцким каналом. Агрессоры же были вынуждены отступить под совместным жестким давлением со стороны США, СССР и первых в истории миротворцев ООН.