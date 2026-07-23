А вместе с тем и запустив процесс, который уже через несколько дней привел к изгнанию короля Фарука. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Когда пошатнулась старая египетская корона?

23 июля 1952 года в Египте не просто сменилась власть – с треском рухнула целая политическая эпоха. Переворот, подготовленный движением "Свободные офицеры", стал кульминацией длительного периода разочарования в монархии, коррупции и бессилии правительства. Армия решила действовать, когда в стране образовался опасный вакуум власти, а король Фарук уже не мог удержать государство в своих руках

Переворот был не стихийным взрывом, а тщательно спланированной операцией. В движении участвовали офицеры, которые впоследствии станут ключевыми фигурами новой Египетской республики – Гамаль Абдель Насер, Абд аль-Хаким Амер, Анвар Садат и другие. Именно эта группа офицеров и стала движущей силой революции, которая в египетской истории навсегда вошла в историю как "Революция 23 июля".

После переворота "Свободные офицеры" предложили бывшему премьер-министру Али Махиру возглавить правительство. Одновременно они создали Совет революционного командования, который фактически определял курс страны, даже если формально наряду с ним существовал гражданский кабинет. Именно этот орган отменил все гражданские титулы вроде паша и бей, а также приказал политическим партиям "очистить" свои ряды.

Самое интересное о военном перевороте в Египте 1952 года: смотрите видео 24Канал

Как отъезд Фарука стал символом конца династии?

Далее события развивались стремительно. Уже 26 июля король Фарук был вынужден отречься от престола в пользу своего младенца-сына и отправился в изгнание на той же яхте, на которой когда-то покидал Египет его дед Исмаил. Это был не просто отъезд монарха, а символический и очень громкий финал династии Мухаммеда Али, правившей Египтом более века.

После падения Фарука страна не стала республикой сразу, но именно переворот открыл путь к ее провозглашению 18 июня 1953 года. Первым президентом стал Мухаммад Нагиб – офицер, избранный отчасти благодаря своей популярности после арабо-израильской войны 1948 года и авторитету в армии. Однако постепенно реальную власть сосредоточил в своих руках Гамаль Абдель Насер.

Это ключевой нюанс, в котором важно не запутаться: в 1952 году Насер не был президентом, но был одним из лидеров переворота и человеком, контролировавшим механизм новой власти через Совет революционного командования. Чуть позже, в 1956, Насер стал настоящим правителем Египта и лицом страны в арабском мире и далеко за его пределами вплоть до смерти в 1970 году.