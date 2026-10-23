23 жовтня 1956 – Угорська революція: чому Москва злякалася студентів і кинула танки на Будапешт

Радянська номенклатура, звикла до абсолютної покори своїх сателітів, раптово зіткнулася з нацією, яка категорично відмовилася жити у задушливій клітці диктатури. Страх Кремля перед вірусом свободи виявився настільки сильним, що єдиною відповіддю Москви стали тисячі танків на старовинних вулицях Будапешта. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому мирна солідарність із Польщею перетворилася на нічний кошмар Микити Хрущова?

Усе почалося вдень 23 жовтня 1956 року, коли студенти Будапештського університету технологій та економіки вийшли на вулиці, щоб висловити солідарність із польським робітничим рухом. Вони не мали зброї, лише надруковані на машинці "16 пунктів" – перелік демократичних вимог, серед яких були виведення радянських військ, вільні вибори та свобода слова. А коли багатотисячний натовп рушив до пам'ятника Юзефу Бему, польському генералу та герою угорської революції 1848 року, до молоді почали масово приєднуватися звичайні містяни, робітники заводів та навіть угорські військові.

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Щоб зрозуміти всю складність ситуації, варто згадати важливий історичний контекст. Лише за 11 років до цих подій Угорщина воювала у Другій світовій на боці нацистської Німеччини, залишаючись чи не останнім великим союзником Гітлера в Європі. Тобто для радянського керівництва угорці були не "братнім народом" по соцтабору, а все ще нещодавнім ворогом. Саме тому диктат Москви та місцевих комуністів в Угорщині мав характер відвертої окупації та помсти з надзвичайно жорстокими репресіями. І саме це робило бажання угорців вирватися з-під каральної машини СРСР таким відчайдушним.

Ці нюанси та загальна органічна низова єдність угорської нації найбільше й налякали Москву. Адже то не була змова західних спецслужб, як пізніше брехала радянська пропаганда – це був щирий вибух народного гніву проти економічного виснаження та терору таємної поліції ÁVH. Точкою ж неповернення став вечір того самого дня – коли протестувальники зібралися біля будівлі Угорського радіо, вимагаючи зачитати свої вимоги в ефірі, співробітники держбезпеки відкрили вогонь по беззбройному натовпу.

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Пролилася перша кров, і мирний марш миттєво перетворився на збройну революцію. Угорські солдати зривали з кашкетів червоні зірки й роздавали зброю повстанцям. Уночі монументальну бронзову статую Йосипа Сталіна у центрі Будапешта повалили на бруківку – від неї залишилися лише гігантські чоботи на постаменті. І до кінця жовтня вже починало здаватися, що Давид переміг Голіафа.

Але для Микити Хрущова та радянського керівництва всі ці події були потужним сигналом про екзистенційну загрозу. Втрата Угорщини означала б ефект доміно у всьому Східному блоці. Кремль усвідомив – якщо дозволити Будапешту вийти з-під контролю, завтра повстануть Східний Берлін, Прага та Варшава. Паніка у кабінетах ЦК КПРС трансформувалася у рішення застосувати грубу військову силу, щоб задушити свободу у зародку.

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Як операція "Вихор" розчавила надію на свободу, але й зламала міф про радянський "рай"?

Новий прем'єр-міністр Угорщини Імре Надь, відчуваючи безпрецедентну підтримку народу, пішов на радикальні кроки – він розпустив ненависну таємну поліцію, а 1 листопада оголосив про вихід Угорщини з Варшавського договору та нейтралітет країни. Радянські війська почали відходити від столиці – і будапештці святкували перемогу. Проте – це була лише тактична хитрість Москви.

Користуючись тим, що увага Заходу та США була прикута до Суецької кризи на Близькому Сході, радянське командування таємно стягувало нові сили. На світанку 4 листопада розпочалася операція "Вихор" під командуванням маршала Івана Конєва. 17 радянських дивізій та понад 1000 танків Т-34 і новітніх ІС-3 увірвалися до Угорщини, перетворюючи європейську столицю на зону бойових дій.

Опір угорців був відчайдушним і героїчним. На вулицях Будапешта, особливо у районі пасажу Корвін, так звані "хлопці з Пешта" (Pesti srácok) – підлітки, студенти та робітники – палили радянську броню коктейлями Молотова. Але сили були катастрофічно нерівними – артилерія безжально розстрілювала житлові квартали, історичні будівлі перетворювалися на руїни.

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О 05:20 ранку Імре Надь звернувся до нації по радіо з трагічними словами: "Наші війська ведуть бої. Уряд залишається на своєму місці", – але це був останній подих вільної Угорщини. Під час придушення повстання загинули понад 2500 угорців, ще 20 тисяч дістали поранення. Близько 200 тисяч людей, рятуючись від репресій маріонеткового уряду Яноша Кадара, втекли через австрійський кордон, ставши біженцями.

Радянський Союз, хоч виграв цю битву міццю сталевих гусениць, зазнав нищівної ідеологічної поразки на глобальному рівні. Жорстока розправа над студентами та робітниками у Будапешті зруйнувала міф про СРСР як "захисника пригноблених", і західні інтелектуали почали масово відвертатися від комуністичних ідей, доти доволі для них привабливих, побачивши справжнє криваве обличчя імперії.