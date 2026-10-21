Тайна гибели Вячеслава Чорновола: почему официальная версия о ДТП до сих пор вызывает сомнения

Поздний вечер 25 марта 1999 года стал трагической страницей в истории Независимой Украины, унеся жизнь одного из самых ярких политиков и диссидентов – Вячеслава Чорновола. Столкновение его легкового автомобиля с тяжелым грузовиком на темной трассе под Борисполем официальное следствие назвало обычной аварией, однако эта версия сразу вызвала глубокие подозрения у общественности.

Споры вокруг них не утихают до сих пор. И так же до сих пор тень той трагедии продолжает нависать над политическим ландшафтом Украины, ведь для многих его сторонников гибель Чорновола слишком сильно напоминает классический сценарий устранения неудобного и влиятельного оппозиционного лидера накануне решающих президентских выборов. Услышали ли украинцы исчерпывающие ответы на ключевые вопросы, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Роковой маневр КамАЗа: как произошла трагедия на бориспольской трассе?

Около 23:30 25 марта 1999 года автомобиль Toyota Corolla, в котором Вячеслав Чорновил возвращался в Киев после изнурительной, но успешной рабочей поездки в Кировоград (ныне Кропивницкий), двигался по трассе Борисполь – Золотоноша. За рулем находился Евгений Павлов – чрезвычайно опытный водитель, которому политик полностью доверял. Дорога была пуста – однако вдруг на совершенно неосвещенном участке перед легковым автомобилем возникла сплошная металлическая стена. Это был грузовик КамАЗ с массивным прицепом, доверху загруженный зерном.

Многотонная машина совершала разворот таким образом, что ее прицеп практически под прямым углом перекрыл обе полосы движения. Скорость Toyota составляла около 110 километров в час, и у водителя просто не оставалось шансов избежать столкновения или вовремя затормозить. Удар был настолько сокрушительным, что Вячеслав Чорновил и Евгений Павлов, находившиеся на передних сиденьях, погибли. Чудом выжить удалось лишь пресс-секретарю Дмитрию Понамарчуку – в момент рокового удара он спал на заднем сиденье автомобиля.

Реакция правоохранительных органов потрясла общество своей беспрецедентной поспешностью. Уже на следующее утро, когда еще даже не были назначены базовые трасологические и судебно-медицинские экспертизы, тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко выступил с безапелляционным заявлением – он публично отверг любые версии о покушении, категорически назвав происшествие обычной аварией. Такая молниеносная готовность властей закрыть глаза на очевидные несоответствия стала первым мощным триггером, который заставил соратников политика начать собственное, независимое расследование.

25 марта 1999 года – кто убил Вячеслава Чорновола: смотрите видео historyforadults_ua

Уничтоженные улики, загадочные смерти и версия о "добивании кастетами"

Чем глубже независимые следователи и журналисты глубже погружались в материалы дела, тем больше вопиющих аномалий они обнаруживали. Профессиональные водители и эксперты по безопасности дорожного движения в один голос утверждали, что маневр КамАЗа противоречил любым правилам и логике. Грузовик начал разворот и остановился, перекрыв дорогу, ровно в ту секунду, когда приближалась Toyota оппозиционера. Это походило не на ошибку водителя, а на классическую и хладнокровно рассчитанную засаду.

Далее вокруг дела начала разворачиваться настоящая мистика, характерная для политических триллеров. Главный свидетель трагедии – пассажир КамАЗа Иван Шолом, который мог бы рассказать, что именно происходило в кабине грузовика перед маневром – внезапно скончался. Официальная причина – сердечный приступ, однако впоследствии появилась информация о вероятных следах ядовитых веществ в его организме. Водитель грузовика Владимир Куделя, несмотря на очевидную вину в нарушении ПДД, не понес реального наказания – он неожиданно попал под амнистию, а впоследствии следствие вообще утратило к нему интерес.

Еще больший шок вызвало обращение с вещественными доказательствами. Разбитую Toyota Corolla, которая была главным ключом к пониманию механизма ДТП, очень быстро утилизировали – а это навсегда сделало невозможным проведение независимых краш-тестов и проверку того, почему в современном автомобиле не сработали подушки безопасности. Но самую жуткую версию впоследствии озвучили бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша и сын погибшего Тарас Чорновил.

По их данным, после страшного столкновения лидер Народного Руха и его водитель еще могли быть живы. Их якобы добили профессиональными ударами кастетов по голове. Эту теорию подтверждали специфические повреждения черепа, которые физически не могли образоваться от удара о приборную панель во время ДТП. Но несмотря на требования семьи и результаты эксгумации, судебная система не решилась придать этой версии официальный ход.

Что же мы имеем в итоге на сегодня? Юридически расследование обстоятельств гибели Вячеслава Чорновола продолжается до сих пор – решение суда о закрытии дела в связи с истечением срока давности было отменено апелляционной инстанцией еще в 2014 году. Однако виновные в вероятном заказном убийстве так и не понесли наказания. Так что эта история остается открытым болезненным шрамом на теле украинского правосудия, ведь общество до сих пор не услышало окончательной правды о том, как на самом деле произошла гибель одного из отцов украинской Независимости.