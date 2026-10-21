Суперечки навколо них не вщухають досі. І так само досі тінь тієї трагедії продовжує нависати над політичним ландшафтом України, адже для багатьох його прихильників загибель Чорновола аж надто скидається на класичний патерн усунення незручного та впливового опозиційного лідера напередодні вирішальних президентських виборів. Чи почули українці вичерпні відповіді на ключові питання, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Фатальний маневр КамАЗу: як сталася трагедія на бориспільській трасі?

Близько 23:30 25 березня 1999 року автомобіль Toyota Corolla, у якому В'ячеслав Чорновіл повертався до Києва після виснажливої, але успішної робочої поїздки до Кіровограда (нині Кропивницький), рухався трасою Бориспіль – Золотоноша. За кермом перебував Євген Павлов – надзвичайно досвідчений водій, якому політик повністю довіряв. Дорога була порожньою – проте раптом на абсолютно неосвітленій ділянці перед легковиком виросла суцільна металева стіна. Це був вантажний автомобіль КамАЗ із масивним причепом, вщерть завантажений зерном.

Багатотонна машина здійснювала розворот у такий спосіб, що її причіп практично під прямим кутом перекрив обидві смуги руху. Швидкість Toyota становила близько 110 кілометрів на годину, і шансів уникнути зіткнення чи вчасно загальмувати у водія просто не залишалося. Удар був настільки нищівним, що В'ячеслав Чорновіл та Євген Павлов, які перебували на передніх сидіннях, загинули. Дивом вижити вдалося лише прессекретарю Дмитру Понамарчуку – у момент фатального удару він спав на задньому сидінні авто.

Реакція правоохоронної системи шокувала суспільство своєю безпрецедентною поспішністю. Вже наступного ранку, коли ще навіть не були призначені базові трасологічні та судово-медичні експертизи, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко виступив із безапеляційною заявою – він публічно відкинув будь-які версії про замах, категорично назвавши подію звичайною аварією. Така блискавична готовність влади закрити очі на очевидні розбіжності стала першим потужним тригером, який змусив соратників політика розпочати власне, незалежне розслідування.

25 березня 1999 – хто вбив Вʼячеслава Чорновола: дивіться відео historyforadults_ua

Знищені докази, загадкові смерті та версія про "добивання кастетами"

Чим глибше незалежні слідчі та журналісти занурювалися в матеріали справи, тим більше кричущих аномалій вони знаходили. Професійні водії та експерти з безпеки руху в один голос стверджували, що маневр КамАЗу суперечив будь-яким правилам та логіці. Вантажівка почала розворот і зупинилася, перекривши шлях, рівно у ту секунду, коли наближалася Toyota опозиціонера. Це скидалося не на помилку водія, а на класичну та холоднокровно розраховану засідку.

Далі навколо справи почала розгортатися справжня містика, характерна для політичних трилерів. Головний свідок трагедії – пасажир КамАЗу Іван Шолом, який міг би розповісти, що саме відбувалося у кабіні вантажівки перед маневром – раптово помер. Офіційна причина – серцевий напад, проте згодом з'явилася інформація про ймовірні сліди отруйних речовин у його організмі. Водій вантажівки Володимир Куделя, попри очевидну провину у порушенні ПДР, не зазнав реального покарання – він несподівано потрапив під амністію, а згодом слідство взагалі втратило до нього інтерес.

Ще більший шок викликало поводження з речовими доказами. Розбиту Toyota Corolla, яка була головним ключем до розуміння механіки ДТП, дуже швидко утилізували – а це назавжди унеможливило проведення незалежних краш-тестів та перевірку того, чому у сучасному авто не спрацювали подушки безпеки. Але найбільш моторошну версію згодом озвучили колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша та син загиблого Тарас Чорновіл.

За їхніми даними, після страшного зіткнення лідер Народного Руху та його водій ще могли бути живими. Їх нібито добили професійними ударами кастетів у голову. Цю теорію підтверджували специфічні пошкодження черепа, які фізично не могли утворитися від удару об панель приладів під час ДТП. Та попри вимоги родини й результати ексгумації, судова система не наважилася дати цій версії офіційний хід.

Що ж ми маємо у підсумку станом на сьогодні? Юридично розслідування обставин загибелі В'ячеслава Чорновола триває досі – рішення суду про закриття справи через закінчення строків давності було скасоване апеляційною інстанцією ще у 2014 році. Проте винних у ймовірному замовному вбивстві так і не покарано. Тож ця історія залишається відкритим болючим шрамом на тілі українського правосуддя, адже суспільство досі не почуло остаточної правди про те, як насправді сталася загибель одного з батьків української Незалежності.