Золотые ворота Руси: что от них осталось на самом деле и чем является современное сооружение в Киеве

Это один из самых известных символов Руси – Золотые ворота в Киеве. Но их нынешняя каменно-деревянное громада – совсем не те ворота, через которые когда-то входили в город князья, послы и воины. От подлинного сооружения XI века сохранились лишь остатки фундаментов и фрагменты древней кладки.

А все, что сегодня видит турист – это реконструкция 1982 года, созданная как музейный образ древней крепости. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Золотые ворота в Киеве – брама, пережившая века не в камне, а в памяти

Золотые ворота Киева появились в эпоху, когда город был одним из главных центров средневековой Европы. Их возвели при правлении Ярослава Мудрого примерно в 1030-х годах как парадный вход в укрепленный Киев. А название отсылает к знаменитым воротам Константинополя и к самой идее величия, которую Русь тогда демонстративно воплощала в своей столице.

Это был главный городской въезд в древний Киев, укрепленный башней и надвратной церковью Благовещения. Но, к сожалению, от первоначальных Золотых ворот до нас не дошло то, что большинство людей интуитивно считает "брамой". То есть сегодняшняя конструкция не является аутентичным средневековым объектом в полном смысле этого слова.

От оригинала сохранились прежде всего археологические остатки нижних частей стен и фундаментов, обнаруженные во время раскопок. А то, что сейчас возвышается над землей – поздняя реконструкция, возведенная в советский период в попытке показать, какими могли быть ворота в XI веке. Если говорить точнее, современный облик памятника сформировался в 1982 году, когда в Киеве отмечали 1500-летие города.

Об этом важно говорить без тумана и романтических преувеличений. Ведь Золотые ворота часто живут в массовом воображении как "та самая брама", которая простояла со времен Ярослава Мудрого до наших дней. На самом деле нынешнее сооружение – очень серьезная и очень уважительная по отношению к прошлому реконструкция. Она не скрывает руины, а оберегает их и в то же время дает представление о масштабах оборонительной системы древнего Киева.

Как на самом деле выглядели Золотые ворота в Киеве: смотрите видео DmytroHorbatiuk

Почему именно эти Золотые ворота стали одним из символов Киева?

Золотые ворота были не просто проходом в крепостные стены, но и знаком государственных амбиций. В средневековом городе брама – это всегда нечто большее, чем технический проем в укреплениях. Это язык власти, демонстрация силы, контроль над пространством и триумфальный жест перед теми, кто входит внутрь. Киевские ворота выполняли все эти функции, а также имели сакральное измерение благодаря надвратной церкви.

Именно поэтому Золотые ворота так прочно укоренились в культурной памяти. Они стали не только археологическим объектом, но и образом Киева как города с глубоким, европейским и в то же время самобытным прошлым. Их название звучит торжественно, почти как пароль эпохи, когда столица Руси стремилась говорить с Византией и другими центрами тогдашнего мира на равных.

Но стоит прочитать и печальную страницу истории. После монгольского нашествия 1240 года древнерусская крепость Киев утратила свое оборонительное значение, а сами Золотые ворота постепенно превратились в руины. В течение следующих нескольких веков сооружение стояло полуразрушенным, страдало от непогоды, его постепенно разбирали местные жители на строительные материалы.

Из-за критического аварийного состояния в середине XVIII века уцелевшие остатки стен официально засыпали землей – для сохранения. Вот так от первоначального сооружения остались лишь фрагменты, которые стали основой для позднейшего воссоздания.

Интересные факты об истории Золотых ворот в Киеве: смотрите видео kyiv_word

Почему реконструкция Золотых ворот стала отдельной историей?

Есть соблазн относиться к реконструкции как к чему-то второстепенному, почти декоративному. Но она не зря уже стала отдельным важным историческим фактом. Сооружение 1982 года не заменяет XI век, но и не маскирует его – под его крышей хранятся фрагменты первоначальных ворот, а сам комплекс функционирует как музей в составе Национального заповедника "София Киевская".

Для спасения оригинальных руин архитекторы тогда возвели над ними мощный защитный павильон, полностью повторяющий гипотетический (к сожалению, у нас нет чертежей оригинала) первоначальный облик древнерусских ворот. Эта новая бетонно-деревянная конструкция имеет собственные изолированные фундаменты, поэтому визуально воссоздает башню с Благовещенской церковью, но совершенно не оказывает давления на хрупкую аутентичную кладку XI века.

Сегодня Золотые ворота являются полностью восстановленной визитной карточкой столицы. Внутри туристы могут воочию увидеть сохранившиеся тысячелетние стены, древние граффити и экспозицию средневекового оружия. К счастью, за годы войны с начала полномасштабного вторжения России историческая брама ни разу не подверглась прямым попаданиям.

Главный парадокс Золотых ворот в том, что они одновременно очень древние и очень новые. Древние – потому что в них сохранился подлинный средневековый камень, новые – потому что композиция, которую мы видим, является результатом XX века, а не XI. Но этот реконструированный облик прекрасно позволяет увидеть очертания давно утраченного мира.