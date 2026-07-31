А все, що сьогодні бачить турист – це реконструкція 1982 року, створена як музейний образ давньої твердині. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Золоті ворота у Києві – брама, яка пережила століття не у камені, а в пам'яті

Золоті ворота Києва народилися у добу, коли місто було одним із головних центрів середньовічної Європи. Їх звели за правління Ярослава Мудрого приблизно у 1030-х роках як парадний вхід до укріпленого Києва. А назва відсилає до знаменитих воріт Константинополя і до самої ідеї величі, яку Русь тоді демонстративно вбудовувала у свою столицю.

Це був головний міський в'їзд до давнього Києва, укріплений баштою та надбрамною церквою Благовіщення. Та, на жаль, від первісних Золотих воріт не дожило до нас те, що більшість людей інтуїтивно вважає "брамою". Тобто сьогоднішня конструкція не є автентичним середньовічним об'єктом у повному сенсі.

Від оригіналу вціліли насамперед археологічні рештки нижніх частин мурів і фундаментів, виявлені під час розкопок. А те, що нині височіє над землею – пізня реконструкція, зведена у радянський період у спробі показати, якими могли бути ворота в XI столітті. Якщо говорити точніше, сучасний вигляд пам'ятки сформувався у 1982 році, коли в Києві відзначали 1500-річчя міста.

Про це важливо говорити без туману й романтичних перебільшень. Бо Золоті ворота часто живуть у масовій уяві як "та сама брама", яка простояла від часів Ярослава Мудрого донині. Насправді нинішня споруда – дуже серйозна й дуже шаноблива до минулого реконструкція. Вона не приховує руїни, а оберігає їх і водночас дає уявлення про масштаб оборонної системи стародавнього Києва.

Який насправді вигляд мали Золоті ворота у Києві: дивіться відео DmytroHorbatiuk

Чому саме ця Золота брама стала одним із символів Києва?

Золоті ворота були не просто проходом у мури, а й знаком державної амбіції. У середньовічному місті брама – це завжди більше, ніж технічний отвір у фортифікації. Це мова влади, демонстрація сили, контроль над простором і тріумфальний жест перед тими, хто входить усередину. Київська брама виконувала всі ці функції, а ще мала сакральний вимір завдяки надбрамній церкві.

Саме тому Золоті ворота так міцно вкорінилися у культурній пам'яті. Вони стали не лише археологічним об'єктом, а й образом Києва як міста з глибоким, європейським і водночас окремішнім минулим. Їхня назва звучить урочисто, майже як пароль епохи, коли столиця Русі прагнула говорити з Візантією та іншими центрами тодішнього світу на рівних.

Але маємо прочитати й сумну сторінку історії. Після монгольської навали 1240 року давньоруська фортеця Київ втратила своє оборонне значення, а самі Золоті ворота поступово стали руїною. Упродовж наступних кількох століть споруда стояла напівзруйнованою, страждала від негоди, її поступово розбирали місцеві на будматеріали.

Через критичний аварійний стан у середині XVIII століття вцілілі рештки стін офіційно засипали землею – задля збереження. Ось так від первісної споруди лишилися лише фрагменти, які стали підґрунтям для пізнішого відтворення.

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Чому реконструкція Золотих воріт стала окремою історією?

Є спокуса ставитися до реконструкції як до чогось другорядного, майже декоративного. Але вона недарма вже стала окремим важливим історичним фактом. Споруда 1982 року не замінює XI століття, але й не маскує його – під її дахом зберігають фрагменти первісної брами, а сам комплекс працює як музей у складі Національного заповідника "Софія Київська".

Задля порятунку оригінальних руїн архітектори тоді звели над ними потужний захисний павільйон, що повністю повторює гіпотетичний (на жаль, ми не маємо креслень оригіналу) первісний вигляд давньоруської брами. Ця нова бетонно-дерев'яна конструкція має власні ізольовані фундаменти, завдяки чому візуально відтворює вежу з Благовіщенською церквою, але зовсім не тисне на крихку автентичну кладку XI століття.

Сьогодні Золоті ворота є повністю відновленою візитівкою столиці. Усередині туристи можуть на власні очі побачити збережені тисячолітні стіни, стародавні графіті та експозицію середньовічної зброї. На щастя, за роки війни від початку повномасштабного вторгнення Росії історична брама жодного разу не зазнала прямих влучань.

Головний парадокс Золотих воріт у тім, що вони одночасно дуже давні й дуже нові. Давні – бо тримають у собі справжній середньовічний камінь, нові – бо композиція, яку ми бачимо, є результатом XX століття, а не XI. Але цей реконструйований образ чудово дозволяє побачити контур давно утраченого світу.