Від Волині до спільних окопів: що змусило УПА та поляків об'єднатися проти СРСР у 1945

Історія Другої світової війни ховає сторінки, які досі здаються сценарієм гостросюжетного політичного трилера. Ось одна з них – після років кривавого протистояння українські та польські повстанці раптом розвернули зброю в одному напрямку, усвідомивши наближення тоталітарної темряви.

Навесні 1945 року радянська репресивна машина почала безжально пережовувати Східну Європу, не залишаючи шансів на незалежність ані Києву, ані Варшаві. Саме цей екзистенційний жах змусив непримиренних ворогів сісти за стіл переговорів і кинути виклик могутньому НКВС. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому вчорашні вороги вирішили потиснути один одному руки?

Конфлікт між українцями та поляками у 1943 – 1944 роках залишив по собі випалену землю та глибоку психологічну прірву, і Волинь із Галичиною потонули у взаємній ненависті двох народів. Проте геополітична реальність виявилася жорстокішою за будь-які етнічні образи – коли Червона армія перетнула Західний Буг, вона принесла із собою не визволення, а нову, ще більш системну форму терору. Радянські спецслужби розпочали масові депортації, арешти та розстріли, однаково безжально знищуючи як польське, так і українське підпілля.

Польську Армію Крайову (АК) офіційно розпустили у січні 1945 року, але насправді її бійці не склали зброю – вони трансформувалися у нові структури, найпотужнішою з яких стала організація "Воля і Незалежність" (WiN). Водночас Українська Повстанська Армія (УПА) опинилася в ідентичній ситуації – затиснута між молотом радянських військ та ковадлом польських комуністичних сил безпеки. І от у цей момент польові командири з обох сторін, які щодня бачили смерть своїх побратимів у катівнях НКВС, зрозуміли самозгубність подальшої міжнаціональної війни.

Політики в еміграції могли дозволити собі розкіш ідеологічних суперечок, але у лісах Східної Європи мовилося про елементарне фізичне виживання. Історичний злам відбувся 21 травня 1945 року у селі Руда Ружанецька – у глибокій таємниці серед густих лісів зустрілися делегації УПА та польського антикомуністичного підпілля. З польського боку ключову роль відіграв легендарний командир Мар'ян Голембйовський, з боку українців – провідник ІІ Округи ОУН на Закерзонні Микола Вінничук на псевдо "Корнійчук", а також старшини УПА "Шейк" і "Граб".

Атмосфера була напруженою до межі – люди, які ще вчора дивилися один на одного лише через приціл гвинтівки, тепер креслили на картах демаркаційні лінії. Прагматизмом їхніх домовленостей вражає – сторони погодилися припинити будь-які ворожі дії, обмінюватися розвідувальними даними про пересування радянських військ та координувати маршрути патрулів. Звісно, це було не раптове братання чи сентиментальне примирення – мовилося про розрахований тактичний союз двох приречених армій проти абсолютної сталінської тиранії, яка загрожувала стерти обидві нації з політичної карти світу.

УПА та Армія Крайова – від протиборства до співпраці: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Як спільний удар по Грубешову шокував радянську систему?

Кульмінацією цього союзу стала операція, яка назавжди увійшла в аннали європейського антитоталітарного спротиву. У ніч з 27 на 28 травня 1946 року об'єднані сили УПА та WiN здійснили зухвалий напад на Грубешів. Це місто комуністи перетворили на справжню фортецю – там базувалися елітні підрозділи радянського НКВС, гарнізон польської комуністичної міліції та сумнозвісне Управління безпеки, чиї підвали були переповнені політичними в'язнями обох національностей.

Атаку на Грубешів справедливо називають тактичним шедевром партизанської війни. Близько 300 бійців УПА під командуванням Євгена Штендери ("Прірва") та близько 150 польських партизанів діяли як єдиний та ідеально налагоджений механізм. Щоб уникнути дружнього вогню у темряві, повстанці використовували спеціальні паролі та білі пов'язки на рукавах. Удар був блискавичним і нищівним – поки українські підрозділи блокували казарми радянських військ, не даючи їм підняти голови під щільним кулеметним вогнем, польські бійці штурмували будівлю таємної поліції та в'язницю.

Результат тієї ночі став справжнім шоком для Москви та її варшавських маріонеток. Повстанці звільнили понад 20 політичних в'язнів, знищили архіви комуністичних спецслужб і завдали серйозних втрат гарнізону, після чого організовано відступили до лісів, майже не зазнавши втрат. Радянська пропаганда роками намагалася приховати або спотворити факти про цей бій, адже сама думка про те, що українці та поляки здатні об'єднатися проти Кремля, руйнувала міф про "визвольну місію" СРСР.

З висоти 2026 року, коли європейська історіографія вже очистилася від радянських наративів, союз УПА та польського підпілля скидається не на просто військовий епізод, а на глибокий моральний урок. Хоча цей альянс не міг і не зміг змінити глобальних результатів Ялтинської конференції, і згодом обидва рухи жорстоко придушили (зокрема, під час сумнозвісної операції "Вісла" 1947 року), їхній спільний чин довів фундаментальну істину – навіть найглибші історичні рани та ріки пролитої крові можуть бути подолані, коли нації усвідомлюють, що перед імперським геноцидом єдиним шансом на виживання є єдність.