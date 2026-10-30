От Волыни до общих окопов: что заставило УПА и поляков объединиться против СССР в 1945

Весной 1945 года советская репрессивная машина начала безжалостно пережовывать Восточную Европу, не оставляя шансов на независимость ни Киеву, ни Варшаве. Именно этот экзистенциальный ужас заставил непримиримых врагов сесть за стол переговоров и бросить вызов могущественному НКВД. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Почему вчерашние враги решили пожать друг другу руки?

Конфликт между украинцами и поляками в 1943 – 1944 годах оставил после себя выжженную землю и глубокую психологическую пропасть, и Волынь с Галичиной погрузились во взаимную ненависть двух народов. Однако геополитическая реальность оказалась жесточе любых этнических обид – когда Красная армия пересекла Западный Буг, она принесла с собой не освобождение, а новую, еще более системную форму террора. Советские спецслужбы начали массовые депортации, аресты и расстрелы, одинаково безжалостно уничтожая как польское, так и украинское подполье.

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Польскую Армию Крайову (АК) официально распустили в январе 1945 года, но на самом деле ее бойцы не сложили оружие – они преобразовались в новые структуры, самой мощной из которых стала организация "Воля и Независимость" (WiN). В то же время Украинская повстанческая армия (УПА) оказалась в идентичной ситуации – зажатой между молотом советских войск и наковальней польских коммунистических сил безопасности. И вот в этот момент полевые командиры с обеих сторон, которые ежедневно видели смерть своих собратьев в застенках НКВД, поняли самоубийственность дальнейшей межнациональной войны.

Политики в эмиграции могли позволить себе роскошь идеологических споров, но в лесах Восточной Европы речь шла об элементарном физическом выживании. Исторический перелом произошел 21 мая 1945 года в селе Руда Ружанецкая – в глубокой тайне среди густых лесов встретились делегации УПА и польского антикоммунистического подполья. С польской стороны ключевую роль сыграл легендарный командир Марьян Голембевский, со стороны украинцев – руководитель II округа ОУН в Закерзонье Николай Винничук под псевдонимом "Корнийчук", а также старшины УПА "Шейк" и "Граб".

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Атмосфера была напряженной до предела – люди, которые еще вчера смотрели друг на друга только через прицел винтовки, теперь чертили на картах демаркационные линии. Прагматизм их договоренностей поражает – стороны согласились прекратить любые враждебные действия, обмениваться разведывательными данными о передвижениях советских войск и координировать маршруты патрулей. Конечно, это было не внезапное братание или сентиментальное примирение – речь шла о рассчитанном тактическом союзе двух обреченных армий против абсолютной сталинской тирании, которая угрожала стереть обе нации с политической карты мира.

УПА и Армия Крайова – от противоборства к сотрудничеству: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как совместный удар по Грубешову потряс советскую систему?

Кульминацией этого союза стала операция, навсегда вошедшая в анналы европейского антитоталитарного сопротивления. В ночь с 27 на 28 мая 1946 года объединенные силы УПА и WiN совершили дерзкое нападение на Грубешов. Этот город коммунисты превратили в настоящую крепость – там базировались элитные подразделения советского НКВД, гарнизон польской коммунистической милиции и печально известное Управление безопасности, чьи подвалы были переполнены политическими заключенными обеих национальностей.

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Атаку на Грубешов справедливо называют тактическим шедевром партизанской войны. Около 300 бойцов УПА под командованием Евгения Штендеры ("Прирва") и около 150 польских партизан действовали как единый и идеально отлаженный механизм. Чтобы избежать дружественного огня в темноте, повстанцы использовали специальные пароли и белые повязки на рукавах. Удар был молниеносным и сокрушительным – пока украинские подразделения блокировали казармы советских войск, не давая им поднять головы под плотным пулеметным огнем, польские бойцы штурмовали здание тайной полиции и тюрьму.

Результат той ночи стал настоящим шоком для Москвы и ее варшавских марионеток. Повстанцы освободили более 20 политических заключенных, уничтожили архивы коммунистических спецслужб и нанесли серьезные потери гарнизону, после чего организованно отступили в леса, почти не понеся потерь. Советская пропаганда годами пыталась скрыть или исказить факты об этом бое, ведь сама мысль, что украинцы и поляки способны объединиться против Кремля, разрушала миф о "освободительной миссии" СССР.

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С высоты 2026 года, когда европейская историография уже очистилась от советских нарративов, союз УПА и польского подполья представляется не просто военным эпизодом, а глубоким моральным уроком. Хотя этот альянс не мог и не смог изменить глобальные результаты Ялтинской конференции, и впоследствии оба движения были жестоко подавлены (в частности, во время печально известной операции "Висла" в 1947), их совместные действия доказали фундаментальную истину – даже самые глубокие исторические раны и реки пролитой крови можно преодолеть, когда нации осознают, что перед имперским геноцидом единственным шансом на выживание является единство.