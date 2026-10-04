За 500 років до Ренесансу: як математика ісламського Сходу підготувала прорив Галілея

Щодо астрономічної революції західна культура зазвичай малює величний, але дещо однобокий образ – Галілео Галілей, який спрямовує свій першопрохідницький телескоп у зоряне небо Падуї, або Миколай Коперник, який самотужки "зупинив Сонце й зрушив Землю". Проте історія науки – це не раптовий спалах поодинокого генія серед темряви.

Це нескінченна інтелектуальна естафета, де найважливіший і найтриваліший етап відбувся задовго до європейського Відродження. За століття до того, як Галілей зафіксував супутники Юпітера, вчені ісламського світу не просто спостерігали небесні тіла – вони здійснили глибинну математичну та фізичну ревізію всієї античної спадщини, сформулювавши детальні моделі руху планет, без яких європейський науковий прорив був би просто неможливим. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому античну модель Всесвіту зруйнували саме в обсерваторіях Сходу?

Протягом понад тисячі років європейська та близькосхідна думка спиралася на геоцентричну систему Клавдія Птолемея, створену у II столітті в Александрії. Ця система була вишуканою філософською конструкцією, проте містила фундаментальну та викривальну ваду – концепцію так званого "екванта". Еквант був штучним математичним прийомом, який дозволяв пояснити спостережуваний нерівномірний рух планет, але абсолютно суперечив фундаментальним законам фізики – бо змушував небесні тіла рухатися зі змінною швидкістю навколо уявного центра.

Поки середньовічна Європа залишалася у лещатах догматичної схоластики, вчених Золотої доби ісламу таке штучне викривлення реальності категорично не влаштовувало. Першим нищівного математичного та логічного удару по авторитету Птолемея завдав видатний арабський фізик та оптик Ібн аль-Хайсам (відомий на Заході як Альхазен) у своїй знаменитій праці "Сумніви щодо Птолемея". Він чітко сформулював принцип – якщо математична модель суперечить фізичній природі речей, вона є хибною, якою б авторитетною не була особа її автора. Це стало зародженням строгого емпіричного наукового методу.

Справжня геометрична революція відбулася у XIII столітті у легендарній Марагінській обсерваторії на території сучасного Ірану. Видатний перський ерудит Насир ад-Дін ат-Тусі зробив те, що століттями вважали неможливим – він винайшов математичну конструкцію, відому сьогодні як "пара Тусі". Ця концепція описувала, як за допомогою комбінації двох рівномірних колових рухів можна отримати чисте прямолінійне коливання. Це математичне відкриття дозволило астрономам повністю позбутися птолемеївського екванта й зберегти фізичну відповідність колових орбіт без порушення законів симетрії.

У той самий період у Центральній Азії великий вчений Абу Райхан аль-Біруні вимірював радіус Землі з разючою точністю, якої Європа досягне лише через 6 століть, і абсолютно спокійно аналізував гіпотезу про те, що Земля обертається навколо власної осі. Для східних мислителів космос не був застиглою релігійною догмою – він був динамічною, математично досконалою партитурою, яку потрібно було розшифрувати без сліпої віри в античні авторитети.

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Як математичні завоювання Дамаска та Мараги стали фундаментом європейського прориву?

Вершиною ісламської планетарної теорії стала праця дамаського астронома Ібн аль-Шатіра у XIV столітті. Працюючи головним муваккітом (хранителем часу та астрономом) у грандіозній Мечеті Омейядів, він остаточно відкинув складні епіцикли Птолемея та створив абсолютно нові геометричні моделі для руху Місяця, Меркурія та Сонця. Найдивовижнішим є той факт, що модель руху Місяця, розроблена Ібн аль-Шатіром, є геометрично ідентичною тій, яку через 2 століття представить Миколай Коперник у своєму епохальному трактаті "Про обертання небесних сфер".

Сучасні історики науки з провідних світових університетів довели, що східні рукописи активно мігрували до Європи через Візантію, Падую та торгівельні шляхи Середземномор’я. У рукописах Коперника дослідники виявили не просто аналогічні геометричні побудови, а й схеми з використанням тих самих літер для позначення точок на кресленнях, що й у давніших працях ат-Тусі та Ібн аль-Шатіра. Коперник використав математичний апарат ісламських астрономів, щоб перенести центр системи від Землі до Сонця.

Коли Галілео Галілей на початку XVII століття спрямував свій телескоп на фази Венери та відкрив супутники Юпітера, він спирався на вже підготовлений математичний ґрунт. Галілей надав беззаперечні інструментальні докази – оптичний факт, який остаточно зруйнував старий світогляд. Проте без фундаментальних математичних моделей ісламських астрономів, які розгромили птолемеївську догматику за століття до нього, європейська наука просто не мала б теоретичної бази для правильного трактування того, що Галілей побачив у свій окуляр.

Історія вивчення Всесвіту – це не західноцентричний монолог, а величний глобальний діалог. Ісламські астрономи були не просто "хранителями" античних знань, як довго стверджувала спрощена історіографія, а справжніми архітекторами точної науки про космос. Вони перетворили астрономію з умоглядної філософії на строгу математичну дисципліну, проклавши прямий шлях для Галілея, Кеплера та Ньютона.