У Києві підліток вбив 14-річну дівчинку і вкоротив собі віку

У Києві 5 листопада сталася моторошна трагедія. 16-річний підліток вбив 14-річну дівчинку, а після – вкоротив собі віку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Важливо Небезпечні друзі: як чатботи ШІ впливають на підлітків і чому можуть доводити до трагедій

У Києві померло відразу двоє підлітків

У вівторок, 5 листопада, у Києві сталася жахлива трагедія. Так, у телеграм-канал почала ширитися інформація, що на вулиці Щусєва у Шевченківському районі 16-річний хлопець вбив 14-річну дівчинку. Факт вбивства підтвердили джерела OBOZ.UA.

У мережі повідомляли, що дівчинку буцімто зарізали. На місці трагедії працювали правоохоронці, кінологи та слідчі.

За попередньою інформацією, вбивство міг скоїти хлопець 2008 року народження. У мережі додають, що після вбивства неповнолітній також вкоротив собі віку.

Нині встановлюються всі деталі трагедії.

Раніше стало відомо про моторошну історію, яка сталася на Харківщині. Так, 17-річний студент жорстоко побив, зґвалтував і спробував вбити 15-річну дівчинку. Спочатку зловмисник намагався задушити її, а після – підпалити, проте дівчинка вижила і змогла врятуватися.