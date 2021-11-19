Хочеться вірити, що Україна боротиметься за своїх, – політв'язень Марченко написав Зеленському

Українця Олександра Марченка у 2018 році засудили до 10 років ув'язнення в Росії – за шпигунство. Політв'язень звернувся до президента Зеленського з проханням посприяти своєму поверненню додому.

Листа Марченка опублікувала у соцмережах голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

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Марченко розповів про викрадення російськими спецслужбами

Марченко розповів, що вже 3 роки перебуває в ув'язненні за шпигунство. До цього його викрали російські спецслужби.

Хочеться вірити, що Україна – велика країна, яка боротиметься за своїх громадян на території агресора,

– написав політв'язень.

Своє звернення Марченко завершив словами "Слава Україні!" Лист датований ще 7 жовтня 2021 року.

Лист Марченка Зеленському / Фото з фейсбуку Олександри Матвійчук

Суд підтвердив вирок Марченку

16 листопада апеляцію на вирок Марченку розглядав Верховний суд Росії. Адвокати висловили низку аргументів щодо порушень у судовому процесі, проте до них так звані "служителі Феміди" не дослухались. Тепер рідні ув'язненого планують звернутись у Європейський суд з прав людини.

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Що відомо про ув'язнення Марченка:

Марченка затримали у грудні 2018 році на території окупованого Донбасу.

Чоловік приїхав, аби подати заяву про викрадення авто, яке залишив на СТО.

2 місяці Марченка протримали в катівні "Ізоляція", де він під тортурами зізнався.

Потім Марченка перевезли на територію Росії, де засудили до 10 років ув'язнення за шпигунство.

Частина публікації тексту Олександри Матвійчук:

Верховний Суд РФ залишив без змін вирок політв'язню Олександру Марченко. Сам українець звертається до президента України із відкритим листом

16 листопада 2021 року відбулось засідання Верховного Суду РФ щодо перегляду вироку у сфабрикованій кримінальній справі проти громадянина України Олександра Марченка. Вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму залишили без змін.

За словами його дружини Катерини, рішення суду не стало для родини неочікуваністю, та було б наївно сподіватись на справедливий судовий розгляд. "Ми були готові до такого розвитку подій, проте віра в якнайшвидшу свободу Олександра все ще жила... Але ми в жодному разі не здаємося, ми продовжуємо нашу боротьбу "із вітряками", – розповідає Катерина Марченко.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій, було допущено суттєві порушення права на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка. До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України.

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – говорить адвокат Андрій Федорков.

Дружина додає, заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії, і наразі лікується від простудної хвороби. Більше надій у родини на вирішення справи в самій Росії немає, тож їм залишається "тільки вірити у найближчий обмін".