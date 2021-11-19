Про це повідомила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

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Сім'я політв'язня була готова до такого рішення

Засідання Верховного суду відбулось 16 листопада. Як повідомила дружина Олександра – Катерина, вони і не сподівались на справедливе рішення.

Ми були готові до такого розвитку подій, проте віра в якнайшвидшу свободу Олександра все ще жила. Але ми в жодному разі не здаємося, ми продовжуємо нашу боротьбу "з вітряками",

– зазначила дружина.

Судді не взяли до уваги викрадення Марченка

Адвокати апелювали, що під час розгляду справи були допущені суттєві порушення. Захисникам відмовились у допиті ключових свідків обвинувачення та експертів.

До всього, судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України,

– повідомила Матвійчук.

Попри численні аргументи, російські судді не знайшли підстав для скасування попереднього рішення. Єдиний вихід для сім'ї Марченка – звертатись до Європейського суду з прав людини.

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Марченко погодився на етапування

За словами Матвійчук, на засідання прийшов консул України, це підтримало Олександра. Марченко погодився на етапування в розпал пандемії, попри те, що у нього зараз – застуда.

Важливо! Олександр Марченко написав листа президенту Зеленському зі сподіванням, що Україна боротиметься за своїх громадян.

Лист Марченка президентові / Фото з фейсбуку Олександри Матвійчук

Що відомо про затримання Марченка:

Українського підприємця Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області.

Чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який залишив у місті на СТО.

Два місяці Марченко пробув у катівні "Ізоляція", до нього застосували тортури, отож він підписав "зізнання".

Згодом політв'язня перевезли на територію Росії, де засудили до 10 років за шпигунство та незаконну діяльність на території Росії

Текст публікації Олександри Матвійчук:

До уваги ЗМІ. Верховний Суд РФ залишив без змін вирок політв'язню Олександру Марченко. Сам українець звертається до президента України із відкритим листом

16 листопада 2021 року відбулось засідання Верховного Суду РФ щодо перегляду вироку у сфабрикованій кримінальній справі проти громадянина України Олександра Марченка. Вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму залишили без змін.

За словами його дружини Катерини, рішення суду не стало для родини неочікуваністю, та було б наївно сподіватись на справедливий судовий розгляд. "Ми були готові до такого розвитку подій, проте віра в якнайшвидшу свободу Олександра все ще жила... Але ми в жодному разі не здаємося, ми продовжуємо нашу боротьбу "із вітряками", – розповідає Катерина Марченко.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій, було допущено суттєві порушення права на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка. До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України.

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – говорить адвокат Андрій Федорков.

На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України, що за словами адвокатів підтримало Олександра. Дружина додає, заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії, і наразі лікується від простудної хвороби. Більше надій у родини на вирішення справи в самій Росії немає, тож їм залишається "тільки вірити у найближчий обмін”"

Олександр Марченко написав відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора”"

Лист публікується вперше.

Довідково:

Олександра Марченко затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати “зізнання”.

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.