"Хочу ще декілька років прожити": медики виїжджають на вакцинацію у віддалені села Львівщини

На Львівщині вакцинують мешканців дальніх сіл. Чи не щодня мобільні бригади виїжджають у різні частини області. Медики наголошують – щеплені якщо й хворіють, то в легкій формі, рідко потребуючи госпіталізації.

Вакцину перевозять у сумці-холодильнику, яка обладнана необхідними кишенями. Для вакцинації лікарі використовують препарат Pfizer.

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Медикам долають десятки кілометрів бездоріжжям

Зазвичай медикам потрібно долати десятки кілометрів бездоріжжям. Селяни, охочі вакцинуватись, активно використовують можливість захистити себе від COVID-19, адже така нагода трапляється їм не щодня.



Селяни активно вакцинуються проти COVID-19 / Фото 24 каналу

До вакцинації людей закликають місцеві лікарі

До вакцинації мешканців віддалених населених пунктів закликають місцеві фельдшери, яким селяни довіряють.

Пояснюю людям, якщо з вами станеться біда, то швидка не встигне їх довезти, а лікувати вдома я не зможу,

– наголосив фельдшер села Тучне Микола Данилків.

Медик також зауважив, що в населеному пункті на коронавірус хворіють навіть цілими сім'ями.

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Люди переконані: вакцина – необхідність / Фото 24 каналу

Примітно, що деякі селяни поспішають до фельдшерського пункту, щоб отримати другу дозу. Вони не приховують свого хвилювання, проте переконані: вакцина – необхідність.

Я хоч старий, але хочу ще декілька років прожити,

– зазначив мешканець села Тучне.

Зауважимо, в населеному пункті проживають близько 300 мешканців. Майже половина – вакциновані.

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