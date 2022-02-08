"Хочу ще декілька років прожити": медики виїжджають на вакцинацію у віддалені села Львівщини
На Львівщині вакцинують мешканців дальніх сіл. Чи не щодня мобільні бригади виїжджають у різні частини області. Медики наголошують – щеплені якщо й хворіють, то в легкій формі, рідко потребуючи госпіталізації.
Вакцину перевозять у сумці-холодильнику, яка обладнана необхідними кишенями. Для вакцинації лікарі використовують препарат Pfizer.
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Медикам долають десятки кілометрів бездоріжжям
Зазвичай медикам потрібно долати десятки кілометрів бездоріжжям. Селяни, охочі вакцинуватись, активно використовують можливість захистити себе від COVID-19, адже така нагода трапляється їм не щодня.
Селяни активно вакцинуються проти COVID-19 / Фото 24 каналу
До вакцинації людей закликають місцеві лікарі
До вакцинації мешканців віддалених населених пунктів закликають місцеві фельдшери, яким селяни довіряють.
Пояснюю людям, якщо з вами станеться біда, то швидка не встигне їх довезти, а лікувати вдома я не зможу,
– наголосив фельдшер села Тучне Микола Данилків.
Медик також зауважив, що в населеному пункті на коронавірус хворіють навіть цілими сім'ями.
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Люди переконані: вакцина – необхідність / Фото 24 каналу
Примітно, що деякі селяни поспішають до фельдшерського пункту, щоб отримати другу дозу. Вони не приховують свого хвилювання, проте переконані: вакцина – необхідність.
Я хоч старий, але хочу ще декілька років прожити,
– зазначив мешканець села Тучне.
Зауважимо, в населеному пункті проживають близько 300 мешканців. Майже половина – вакциновані.
Вакцинація у світі та Україні: що відомо
- Від початку вакцинальної кампанії понад 15,4 мільйона українців зробили щеплення проти коронавірусу.
- В Україні бустерну дозу вакцини отримали понад 20 тисяч людей.
- У Німеччині ж пропонують введення четвертої дози COVID-щеплення.
- У МОЗ повідомили, що захистити українців від важкого перебігу хвороби, який викликає штам Омікрон, зможе мРНК-вакцина від Moderna.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу