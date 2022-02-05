Першу дозу отримали 22 352 людини. Тоді як другу – 29 708 українців.
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Ще додаткову дозу отримали 617 людей, а бустерну – 23 673 людини.
Щеплення проводили 932 мобільні бригади з імунізації, 3 183 пункти щеплення та 426 центри вакцинації населення.
Загальні темпи щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 442 559 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 442 557 людей;
- дві дози – 14 758 350;
- додаткову – 20 040 людей;
- бустерну дозу – 444 730 людей.
Загалом провели 30 665 677 щеплень.
До слова Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу
У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,
- Coronavac – 4 941 459,
- AstraZeneca –1 636 590,
- Moderna – 1 526 553,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу