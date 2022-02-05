Першу дозу отримали 22 352 людини. Тоді як другу – 29 708 українців.

Актуально Другий день поспіль в Україні понад 40 тисяч COVID-хворих: невтішна статистика

Ще додаткову дозу отримали 617 людей, а бустерну – 23 673 людини.

Щеплення проводили 932 мобільні бригади з імунізації, 3 183 пункти щеплення та 426 центри вакцинації населення.

Загальні темпи щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 442 559 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 442 557 людей;

дві дози – 14 758 350;

додаткову – 20 040 людей;

бустерну дозу – 444 730 людей.

Загалом провели 30 665 677 щеплень.

До слова Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,

Coronavac – 4 941 459,

AstraZeneca –1 636 590,

Moderna – 1 526 553,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу