Первую дозу получили 22 352 человека. Тогда как вторую – 29 708 украинцев.
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Еще дополнительную дозу получили 617 человек, а бустерную – 23 673 человека.
Прививки проводили 932 мобильные бригады по иммунизации, 3 183 пункта прививки и 426 центры вакцинации населения.
Общие темпы прививок
С начала вакцинальной кампании привили 15 442 559 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 442 557 людей;
- две дозы – 14 758 350;
- дополнительную – 20 040 людей;
- бустерную дозу – 444 730 человек.
Всего провели 30 665 677 прививок.
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В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,
- Coronavac – 4 941 459,
- AstraZeneca – 1 636 590,
- Moderna – 1 526 553,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала