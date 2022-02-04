Добова статистика вакцинації
Впродовж доби 3 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини.
Актуально Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії
Крім того, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Щеплення проводили 987 мобільних бригад з імунізації 3 224 пункти щеплення та 426 центрів вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей:
- отримали першу дозу – 15 420 205 людей,
- отримали дві дози – 14 728 642 людини,
- отримали додаткову дозу – 19 423 людини,
- бустерну дозу – 421 057 людей.
Загалом проведено 30 589 327 щеплень.
Цікаво У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
- Coronavac – 4 936 601,
- AstraZeneca –1 636 272,
- Moderna – 1 525 070,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу