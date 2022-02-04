Суточная статистика вакцинации
В течение суток 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.
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Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.
Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации против COVID-19
С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:
- получили первую дозу – 15 420 205 человек,
- получили две дозы – 14 728 642 человека,
- получили дополнительную дозу – 19 423 человека,
- бустерную дозу – 421 057 людей.
Всего проведено 30 589 327 прививок.
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Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
- Coronavac – 4 936 601,
- AstraZeneca –1 636 272,
- Moderna – 1 525 070,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала