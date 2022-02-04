Суточная статистика вакцинации

В течение суток 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.

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Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:

  • получили первую дозу – 15 420 205 человек,
  • получили две дозы – 14 728 642 человека,
  • получили дополнительную дозу – 19 423 человека,
  • бустерную дозу – 421 057 людей.

Всего проведено 30 589 327 прививок.

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Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
  • Coronavac – 4 936 601,
  • AstraZeneca –1 636 272,
  • Moderna – 1 525 070,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала