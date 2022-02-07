Посадовці вкотре закликають людей вакцинуватися, щоб уберегтись від важкого перебігу хвороби. Адже сукупно за минулий тиждень виявили 242 тисячі випадків коронавірусу. В ОП наголошують, що це на 44% більше за попередні 7 днів.

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Коли чекати піку хвороби

Показники захворюваності ростуть четвертий тиждень поспіль.

За прогнозами, це триватиме ще кілька тижнів. Пікові показники очікуються на п'ятому – шостому тижні,

– мовиться в повідомленні.

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, в лікарнях збільшили кількість дитячих ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19.

Загалом кількість госпіталізованих з коронавірусом зростає контрольовано. У лікарнях минулого тижня опинилися 27 тисяч людей, а позаминулого – 24 тисячі.

Глава МОЗ знову наголосив, що до реанімації потрапляє мінімальна кількість вакцинованих.

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Міністерство охорони здоров'я вивчає декілька сценаріїв того, як далі будемо жити з коронавірусом. Один із них — ревакцинація щороку, як у випадку з грипом. Розглядають також специфічні бустери чи сукупну вакцину.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав летальність від Омікрон-штаму. Новий звіт від Центру з контролю та профілактики захворювань у США показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1 000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1 000 інфікованих.

Як повідомляли у МОЗ, самоізоляцію можна завершувати вже через 5 днів з того моменту відколи були симптоми. Також це стосується дня, коли отримали позитивний результат тесту.

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