Чиновники в очередной раз призывают людей вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни. Ведь совокупно за прошедшую неделю выявили 242 тысяч случаев коронавирус. В ОП отмечают, что это на 44% больше предыдущих 7 дней.

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Когда ждать пика болезни

Показатели заболеваемости растут четвертую неделю подряд.

По прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе,

– говорится в сообщении.

По словам главы Министерства охраны здоровья Виктора Ляшко, в больницах увеличили количество детских коек для маленьких пациентов с COVID-19.

В целом количество госпитализированных с коронавирусом растет контролируемо. В больницах на прошлой неделе оказались 27 тысяч человек, а на позапрошлой – 24 тысячи.

Глава Минздрава вновь подчеркнул, что в реанимацию попадает минимальное количество вакцинированных.

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Министерство здравоохранения изучает несколько сценариев того, как дальше будем жить с коронавирусом. Один из них – ревакцинация каждый год, как в случае с гриппом. Рассматривают также специфические бустеры или совокупную вакцину.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал летальность от Омикрон-штамма. Новый отчет из центра по контролю и профилактике заболеваний в США показывает, что Омикронная волна в среднем вызывает 9 смертей на 1 000 случаев, в то время как во время Дельта-волны умирало в среднем 13 человек из 1 000 инфицированных.

Как сообщали в Минздраве, самоизоляцию можно завершать уже через 5 дней с того момента с тех пор, как были симптомы. Также это касается дня, когда получили положительный результат теста.

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