Ці стіни були майже в кожному домі у 60-х – сьогодні вони переживають нову хвилю популярності

Якщо минулого року модними були дерев'яні рейкові стіни, то у 2026 році в центрі уваги опинилися більш природні та фактурні рішення. Йдеться про популярний елемент інтер'єрів 1960-х років.

Архітектори зазначають, що камінь додає простору глибини та візуального інтересу. Особливо ефектний вигляд має повністю оздоблена каменем стіна, яка стає головним акцентом кімнати. Про це пише House Digest.

Чому кам'яні стіни знову у моді?

Дизайнерка Беккі Оуенс пояснює популярність тренду зростанням попиту на інтер'єри із природними матеріалами, теплими відтінками та багатошаровими текстурами. За її словами, кам'яні стіни допомагають зробити простір затишнішим і ближчим до природи.

Навіть із невеликим бюджетом дизайн можна повторити за допомогою декоративних панелей або імітації каменю.

Ця вітальня завдячує своїй затишній домашній атмосфері акцентній кам'яній стіні / Фото Chris Edwards

Дизайнерка Клер Парізі вважає, що об'ємні акцентні стіни – один із найкращих способів уникнути застарілого вигляду інтер'єру. Камінь додає не лише кольору, а й текстури та архітектурної глибини.

Щоб кам'яна стіна вписувалася у сучасний інтер'єр, дизайнери радять:

обирати світлі теплі відтінки – пісочний, медовий, кремовий;

використовувати вапняк або травертин;

робити світлі шви між плитами;

додавати приховане підсвічування для підкреслення фактури.

Найкращий вигляд кам'яна стіна має навколо каміна, телевізора чи дивана – так вона стає продуманим акцентом, а не випадковим декором.

Якою має бути акцентна стіна у 2026 році?

Як пише Architectural Digest, у 2026 році акцентні стіни залишаються трендом. Особливо популярними стають глибокі природні відтінки: оливковий і моховий зелений, спокійний бірюзовий, гірчичний, теплий махагоновий та іржаво-червоний.

Такі кольори додають інтер'єру затишку, не перевантажуючи його.

Дизайнери радять робити акцентну стіну темнішою за інші. Це допомагає одразу привернути до неї увагу та зробити головним елементом кімнати.

Найдоступніший спосіб створити акцентну стіну – фарба. Навіть прості смуги чи шаховий візерунок можуть мати ефектний вигляд.

Якщо не хочеться фарбувати стіни, можна використати тканинні панелі або гобелени. Це особливо зручно для орендованого житла, дитячих кімнат чи невеликих просторів.

Дизайнери не радять робити багато акцентних стін в одній кімнаті – зазвичай достатньо однієї. Найкраще обирати ту стіну, яка першою привертає увагу: за ліжком у спальні, біля каміна у вітальні або навіть стелю для незвичного ефекту.

Також акцентну стіну варто використовувати там, де потрібно підкреслити цікаву деталь інтер'єру – арку, нішу чи красиву архітектурну форму.

Водночас акцентна стіна не підійде для занадто вузьких, перевантажених або "розбитих" декором стін. Вона має доповнювати простір, а не робити його хаотичним.

Трендовий колір 60-х знову приваблює дизайнерів

1960-ті запам'яталися яскравими інтер'єрами, попартом і теплими домашніми просторами. Сьогодні мода на затишок повертає один із головних трендів того часу – горіхові відтінки дерева.

У 2026 році люди дедалі частіше обирають натуральні матеріали та комфортні інтер'єри замість "ідеальних" кімнат для соцмереж. Саме тому горіхове дерево знову стало популярним – воно додає простору тепла, глибини та природності.

Дизайнери радять використовувати горіхове дерево як акцент: обрати, наприклад, стіл, книжкову шафу чи дерев'яну перегородку. Щоб простір був сучасним, темне дерево варто поєднувати зі світлими стінами та теплим освітленням. Добре доповнюють такий інтер'єр і рослини.