Без кондиціонера та вентилятора: як охолодити оселю під час відключень світла

У період літньої спеки відсутність електроенергії стає особливо складним випробуванням. Без кондиціонера та вентилятора температура в квартирі може швидко підніматися, особливо якщо вікна виходять на сонячний бік. Втім, існує кілька простих способів, які допоможуть зробити оселю прохолоднішою навіть без світла.

Практичним порадами поділилося видання Euronews.

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Що робити, аби охолодити оселю під час відключень світла?

Закрийте вікна вдень

Якщо сонце світить прямо у вікна, варто закрити жалюзі, ролети або щільні штори ще зранку. Це допоможе значно зменшити нагрівання приміщення та не допустити проникнення прямих сонячних променів. Якщо є можливість, краще використовувати зовнішні ролети або маркізи – вони затримують тепло ще до того, як воно потрапить до кімнати.

Провітрюйте лише в прохолодні години

Відчиняти вікна вдень під час сильної спеки не завжди корисно. Якщо надворі температура вища, ніж у квартирі, гаряче повітря лише швидше нагріє приміщення. Найкращий час для провітрювання – пізній вечір, ніч або ранній ранок, коли температура повітря знижується.

Мінімізуйте джерела тепла

Навіть без електроенергії в оселі можуть залишатися джерела додаткового тепла. По можливості варто відмовитися від використання газової духовки чи варильної поверхні в найспекотніші години. Якщо потрібно готувати їжу, краще робити це рано-вранці або ввечері, коли температура нижча.

Пийте більше води

Під час спеки організм швидко втрачає рідину, тому важливо регулярно пити воду, навіть якщо не відчуваєте сильної спраги. Фахівці також радять уникати великої кількості алкоголю та надто солодких напоїв, які можуть посилювати зневоднення.



Що робити, аби охолодити оселю під час відключень світла / Фото Unsplash

Раніше українка, яка живе у Німеччини, поділилася ще одним цікавим лайфхаком, який допомагає їй пережити спеку. Один із найпростіших способів полегшити самопочуття – змочити рушник прохолодною водою та покласти його на плечі, шию або зап'ястя.

Що відомо про аномальну спеку?