Практическими советами поделилось издание Euronews.
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Что делать, чтобы охладить дом во время отключений света?
- Закройте окна днем
Если солнце светит прямо в окна, стоит закрыть жалюзи, роллеты или плотные шторы еще утром. Это поможет значительно уменьшить нагрев помещения и не допустить проникновения прямых солнечных лучей. Если есть возможность, лучше использовать наружные роллеты или маркизы – они задерживают тепло еще до того, как оно попадет в комнату.
- Проветривайте только в прохладные часы
Открывать окна днем во время сильной жары не всегда полезно. Если на улице температура выше, чем в квартире, горячий воздух только быстрее нагреет помещение. Лучшее время для проветривания – поздний вечер, ночь или раннее утро, когда температура воздуха снижается.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- Сведите к минимуму источники тепла
Даже без электричества в доме могут оставаться источники дополнительного тепла. По возможности стоит отказаться от использования газовой духовки или варочной панели в самые жаркие часы. Если нужно готовить еду, лучше делать это рано утром или вечером, когда температура ниже.
- Пейте больше воды
Во время жары организм быстро теряет жидкость, поэтому важно регулярно пить воду, даже если вы не чувствуете сильной жажды. Специалисты также советуют избегать большого количества алкоголя и слишком сладких напитков, которые могут усугублять обезвоживание.
Что делать, чтобы охладить дом во время отключений света / Фото Unsplash
Ранее украинка, проживающая в Германии, поделилась еще одним интересным лайфхаком, который помогает ей пережить жару. Один из самых простых способов облегчить самочувствие – смочить полотенце прохладной водой и положить его на плечи, шею или запястья.
Что известно об аномальной жаре?
- Европа переживает мощную волну жары. Температурные рекорды фиксируются в Германии, Франции, Великобритании. Однако Украина – не исключение. Например, 29 июня во Львове зафиксировали температуру +37,4 градуса.
- Из-за аномальной жары в Ровенской и Хмельницкой областях 29 июня начались аварийные отключения электроэнергии. Однако соответствующие службы и энергетики работают в усиленном режиме и сразу реагируют на такие случаи.