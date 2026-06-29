Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Что известно об аварийных отключениях электроэнергии?

По словам главы Ровенской ОГА, аномальная жара практически на всей территории Украины привела к перегрузке энергосистемы.

Из-за этого в течение 29 июня в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии, однако соответствующие службы и энергетики работают в усиленном режиме и сразу реагируют на такие случаи.

В целом ситуация с электроснабжением в Ровенской области на данный момент находится под контролем. Я нахожусь с энергетиками на постоянной связи,

– заявил Коваль.

Он также призвал жителей области безопасно и рационально пользоваться мощными электроприборами и подчеркнул, что особенно не следует перегружать энергосистему с 16:00 до 23:00.

По его словам, синоптики прогнозируют, что такая жара продержится до 2 июля.

Кроме того, отключения электроэнергии начались и в Хмельницкой области. В АО "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Где ещё начали отключать электричество?

Во вторник, 30 июня, возобновятся отключения света. В ряде областей вводятся графики, а именно в Запорожской и Николаевской областях, в Кропивницком, Черкассах, Хмельницком и Ивано-Франковске.

Украина, как и вся Европа, вступила в период аномальной жары. Из-за этого фиксируется резкий рост потребления электроэнергии.

Как рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, крупные системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку.