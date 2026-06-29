Своими советами поделилась украинка с ником liudmyla.rusina в TikTok.
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Что поможет пережить жару?
По ее словам, ключевой принцип – не допустить нагрева квартиры днем и максимально "уловить" прохладу ночью.
- Закрывать окна днем и использовать роллеты
Одним из самых эффективных способов она называет закрывание окон роллетами или плотными шторами в дневное время. Это помогает уменьшить попадание прямых солнечных лучей и, соответственно, нагрев помещения. Особенно важно делать это в часы максимальной жары, когда солнце наиболее активно.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Проветривать квартиру ночью и утром
Еще один совет – активное проветривание жилья ночью и ранним утром, когда температура воздуха значительно ниже. Именно в это время можно "загрузить" прохладу в помещение, чтобы оно дольше оставалось комфортным в течение дня.
- Меньше техники, выделяющей тепло
Женщина также советует ограничить использование бытовой техники, которая дополнительно нагревает воздух. Речь идет об утюгах, духовках и варочных панелях. По возможности лучше переносить приготовление пищи на утренние или вечерние часы или выбирать холодные блюда.
Что поможет легче пережить жару: смотрите видео
Отдельно она упоминает еще один быстрый способ облегчить самочувствие – мокрое полотенце на плечи или шею. Этот метод помогает быстро снизить ощущение перегрева, особенно когда температура в квартире уже поднялась.
Как адаптируются к жаре в Европе?
Из-за роста количества жарких дней в Европе такие простые бытовые методы становятся все более популярными. В странах, где кондиционеры являются редкостью или их использование ограничено, жители активно используют:
- естественную вентиляцию,
- затенение,
- минимизацию источников тепла в доме.
Эксперты отмечают, что сочетание таких базовых правил часто позволяет существенно снизить температуру в жилье без дополнительных затрат на электроэнергию.
Ранее мы писали, что кондиционеры в Германии – настоящая редкость. Основным препятствием для их установки является конструкция большинства жилых зданий. Ситуацию осложняют строгие строительные нормы, особенно в исторических районах городов, где любые изменения фасадов могут быть запрещены.