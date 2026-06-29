Своими советами поделилась украинка с ником liudmyla.rusina в TikTok.

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Что поможет пережить жару?

По ее словам, ключевой принцип – не допустить нагрева квартиры днем и максимально "уловить" прохладу ночью.

Закрывать окна днем и использовать роллеты

Одним из самых эффективных способов она называет закрывание окон роллетами или плотными шторами в дневное время. Это помогает уменьшить попадание прямых солнечных лучей и, соответственно, нагрев помещения. Особенно важно делать это в часы максимальной жары, когда солнце наиболее активно.

Проветривать квартиру ночью и утром

Еще один совет – активное проветривание жилья ночью и ранним утром, когда температура воздуха значительно ниже. Именно в это время можно "загрузить" прохладу в помещение, чтобы оно дольше оставалось комфортным в течение дня.

Меньше техники, выделяющей тепло

Женщина также советует ограничить использование бытовой техники, которая дополнительно нагревает воздух. Речь идет об утюгах, духовках и варочных панелях. По возможности лучше переносить приготовление пищи на утренние или вечерние часы или выбирать холодные блюда.

Что поможет легче пережить жару: смотрите видео

Отдельно она упоминает еще один быстрый способ облегчить самочувствие – мокрое полотенце на плечи или шею. Этот метод помогает быстро снизить ощущение перегрева, особенно когда температура в квартире уже поднялась.

Как адаптируются к жаре в Европе?

Из-за роста количества жарких дней в Европе такие простые бытовые методы становятся все более популярными. В странах, где кондиционеры являются редкостью или их использование ограничено, жители активно используют:

естественную вентиляцию,

затенение,

минимизацию источников тепла в доме.

Эксперты отмечают, что сочетание таких базовых правил часто позволяет существенно снизить температуру в жилье без дополнительных затрат на электроэнергию.

Ранее мы писали, что кондиционеры в Германии – настоящая редкость. Основным препятствием для их установки является конструкция большинства жилых зданий. Ситуацию осложняют строгие строительные нормы, особенно в исторических районах городов, где любые изменения фасадов могут быть запрещены.