Уже в понедельник в некоторых районах Центральной, Восточной и Южной Европы зафиксировали необычно высокую температуру. Над континентом ранее образовался "тепловой купол", и сейчас он постепенно смещается на восток, пишет The Guardian.

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В каких странах Европы скоро станет очень жарко?

Красный уровень предупреждения о погоде уже объявлен в Польше, Венгрии, Румынии и на Балканах – в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды сообщили, что во вторник температура в Будапеште может превысить 40 градусов.

Между тем вчера в Белграде и Будапеште она уже достигла 38 и 37 градусов соответственно. В Словакии также был установлен температурный рекорд – температура в южном приграничном городе достигла 40,5 градусов – и тем самым побила предыдущий температурный рекорд, установленный еще в 2007 году.

Грядут два самых тяжелых дня жары. Давайте покажем, что мы способны на полное национальное единство. Давайте заботиться друг о друге,

– написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в понедельник.

Также венгерские власти опубликовали список из более чем 2000 центров с кондиционерами и системами охлаждения по всей стране – туда могут прийти люди, у которых дома нет кондиционеров.

Кроме того, в Венгрии временно отменили правила, касающиеся температуры охлаждающей воды у атомной электростанции Пакш. Соблюдать их сейчас практически невозможно, а приостановка работы станции привела бы к резкому сокращению производства электроэнергии.

Власти стран, где объявлен красный уровень опасности, призывают граждан оставаться дома в самые жаркие часы и по возможности не выходить на улицу.

Где еще температура бьет рекорды?

В Германии жара не спадает уже несколько дней – и только за последние 48 часов в стране зафиксировали три новых температурных рекорда. Самую высокую температуру зафиксировали в общине Найсмюнде – там столбик термометра поднялся до 41,7 градуса по Цельсию.

Кроме того, из-за продолжительной жары начала растрескиваться и плавиться автомагистраль А2, соединяющая восток и запад страны. Сейчас там образовались длинные пробки, поэтому водителей призывают по возможности выбирать другие маршруты.