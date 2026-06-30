Про черговий температурний рекорд повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Рекордна спека на Львівщині

Протягом останніх днів погодні умови у Львові аж ніяк не можна назвати комфортними. Усе через рекордну спеку. Востаннє 29 червня стовпчик термометра у місті перевищував позначку +37,4 градуса у 1963 році.

Якщо говорити про загальну картину по області, то такі показники є не найвищими. Історичний температурний максимум у регіоні фіксували у серпні 1952 року в Дрогобичі. Тоді стовпчик термометра піднявся до +38,1 градуса.

Якщо ж говорити про теплові хвилі вже в нинішньому столітті, то максимальні показники фіксували у 2012 році у місті Рава-Руська (+35,9 градуса) та у 2010 році в містах Славсько (+34,0) та Турка (+33,7).

Що ж до Львова, то найвищу температуру за всю історію спостережень тут зафіксували у 1921 році. Тоді було +37. Але поки невідомо, чи перевищила той показник температура, що була 29 червня.

Коли чекати на похолодання в Україні?

Уже 3 – 4 липня в Україні слід очікувати незначну хвилю похолодання. Про це в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів Іван Семиліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Зокрема, з 3 липня в західних регіонах країни стовпчик термометра показуватиме від 21 до 27 градусів тепла. Напівночі температура повітря опуститься до 24 – 30 градусів. В інших же регіонах спека триватиме, подекуди сягаючи позначки від 34 до 36 градусів. Утім, вже з 4 липня дещо прохолодніше стане по всій території України. Температура знизиться на 3–6 градусів.

Разом з поверненням прохолоднішого температурного фронту також очікуються дощі та грози.