Що робити, якщо протікає бачок унітаза: як усунути несправність

Будь-які механізми з часом зношуються і потребують заміни. Не є виключенням і деталі зливного бачка, які через деякий час починають пропускати воду. Спочатку протікання може бути незначним, але чим довше відтягувати момент ремонту, тим гіршою буде ставати ситуація.

Відтак, щоб не дійти до критичного моменту і не затопити ванну кімнату, слід відремонтувати бачок і усунути протікання. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Що робити, якщо тече бачок унітаза

Перед тим, як починати розбирати бачок, слід переконатися, що причиною протікання є саме прокладка, а не переповнення. Так, спочатку слід зняти кришку унітаза й перевірити рівень води. Якщо він нижчий за перелив, то проблема може бути у самій прокладці в механізмі зливного бачка. Річ у тім, що прокладки з часом втрачають еластичність, деформуються і не прилягають щільно до зливного отвору, через що й виникає протікання.

Так, щоб усунути протікання, слід спочатку перекрити воду до унітаза й повернути механізм зливу проти годинникової стрілки. Це дозволить повністю витягнути систему.

Далі треба зняти гумову прокладку з механізму зливу, очистити від накипу та покласти у ємність з окропом на 5 хвилин. Гаряча вода допоможе відновити гнучкість гуми та усунути протікання.



Чому протікає бачок унітаза / Фото Freepik

Після того прокладку слід вставити назад до бачка й закрутити зливний механізм за годинниковою стрілкою. Тепер можна відкривати воду й перевіряти, чи не протікає вода.

Однак проблема може бути й іншою. Так, механізм зливного бачка через накип може повністю поламатися, й тоді вода буде текти постійно. У таких випадках доведеться повністю міняти зливну систему.

Звісно, якщо ви не впевнені, що можете самотужки відремонтувати бачок, то краще відразу звернутися за допомогою до сантехніків. Це дозволить зекономити час і не псувати власну нервову систему, якщо щось під час ремонту буде не виходити.