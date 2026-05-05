Попрощайтеся з традиційними кухнями: новий тренд захоплює 2026 рік

У 2026 році в кухонних інтер'єрах пануватиме тренд на економію простору. І найкраще його втілює бантрі – поєднання комори і домашнього бару.

Дизайнери все частіше обирають бантрі, бо він допомагає заощадити місце і зручно поєднує кухню з іншими кімнатами. Про це пише Homes and gardens.

Чому бантрі набуває популярності?

Бантрі дозволяє максимально ефективно використати простір і водночас мати окрему зону для напоїв і коктейлів.

Домашні бари можуть бути різними – від простої шафи з келихами до цілої кімнати для прийому гостей. Але бантрі – це золота середина: і практично, і стильно. Його головна перевага – він поєднує функціональність і атмосферу бару.

Як каже дизайнерка Кеті Андерсон, важливо не лише створити зручний простір, а й передати "особливий настрій бару".

Бантрі може мати різні форми – вузькі зони, окремі кімнатки або бар, поєднаний із кухнею. Але головне – універсальність.

Наприклад, дизайнерка Джессіка Хелгерсон облаштувала невелику кімнату між кухнею та їдальнею як одночасно бар і комору. Раніше такі приміщення використовували для зберігання посуду, а тепер там ще й готують напої. Вона підкреслює, що це не просто тренд, а практичне рішення, яке залишатиметься актуальним, бо поєднує одразу дві функції.

Ця "бантрі", розроблена Джессікою Хелгерсон, поєднує практичність комори з вишуканістю домашнього бару / Фото Jessica Helgerson

Інший приклад – прохідна зона біля кухні, яка слугує баром. Такий варіант зручний у повсякденному житті: можна швидко взяти напій або налити келих вина під час готування, не створюючи безладу на кухні.

Дизайнери зазначають: бантрі – це не просто гарна ідея, а справді практичний простір, який використовується щодня.

Багаті шафи з горіха надають цій маленькій "коморі", розробленій Haldon House, відчуття позачасовості і вишуканості / Фото Jason Varney

Цей повністю синій бантрі, створений Кеті Андерсон, ідеально підходить для прийому гостей / Фото Katy Anderson

Тренди кухні 2026: що зараз обирають дизайнери

У 2026 році кухня стає більш продуманою і водночас виразною. Дизайн рухається у двох напрямках: одні елементи роблять максимально помітними, інші – навпаки ховають. Про це пише Architectural Digest.

Виразні матеріали і кольори

У тренді насичені відтінки, зокрема темно-червоний камінь. Такі поверхні ефектні на вигляд і стають головним акцентом кухні.

Незвичні стільниці

Замість звичних матеріалів використовують керамічну плитку. Вона додає текстури та є більш оригінальною на вигляд.

Великі мийки

Мийки стають значно більшими – іноді настільки, що їх порівнюють із маленькою ванною. Це зручно для щоденних справ і готування.

Розумні технології

З'являється техніка нового рівня – наприклад, крани, які можуть подавати газовану воду. Кухня стає більш технологічною.

"Невидимі" рішення

Популярний тренд – прихована кухня: техніка та шафи максимально зливаються з інтер'єром і не кидаються в очі.

Сучасна кухня поєднує: красу і практичність, класичні форми і нові технології, відкриті акценти і приховані деталі. Тобто у 2026 році кухня має не тільки бути гарною на вигляд, а й бути максимально зручною для щоденного життя.

Чому люди відмовляються від класичних духовок: чим їх замінюють

Класичні духовки поступово виходять із моди. У 2026 році дизайнери віддають перевагу компактній і енергоефективній техніці, яка займає менше місця.

Причина проста – люди рідше користуються духовкою, але вона велика й споживає багато електроенергії. Тому замість неї обирають більш зручні прилади.

Один із головних варіантів – аерогриль. Він може замінити духовку, мікрохвильовку, тостер і навіть фритюрницю. Готує швидше, потребує менше жиру і займає мало місця.

Також набирає популярності тренд "невидимої кухні" – коли техніка не кидається в очі й кухня має вигляд частини житлового простору. Повністю відмовлятися від духовки не обов'язково, але для щоденного користування компактні прилади стають зручнішими й економнішими.