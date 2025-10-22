Укр Рус
22 жовтня, 22:29
Елегантність, в яку неможливо не закохатись: Benjamin Moore назвав колір 2026 року

Альона Захарова
Основні тези
  • Benjamin Moore назвав колір 2026 року – Silhouette (AF-655), який є глибоким відтінком еспресо з домішками деревного вугілля.
  • Цей колір створює атмосферу глибини та комфорту, змінюючись від коричнево-сірого при денному освітленні до майже чорного з фіолетовими відтінками при штучному.

Американський бренд Benjamin Moore офіційно представив колір року 2026 – Silhouette (AF-655). Це глибокий, насичений відтінок еспресо з домішками деревного вугілля – колір, який, за словами компанії, "втілює позачасову елегантність і стриману розкіш".

Silhouette став сміливим вибором для бренду, який вирішив повернути у моду сірі відтінки, але у новій, теплій і багатовимірній інтерпретації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.

Директорка з кольорового маркетингу та дизайну Benjamin Moore Андреа Маньо пише, що цей колір – ніби ідеально скроєний костюм, у якому класика зустрічається з сучасністю.

Що відомо про цей колір?

За її словами, цей колір створює атмосферу глибини та комфорту. Багатогранність кольору Silhouette – це колір, який змінюється залежно від освітлення: 

  • у денному світлі він читається як коричнево-сірий,
  • у штучному – майже чорний із фіолетовими відтінками. 

Саме ця мінливість робить його особливо універсальним у дизайні – від класичних інтер'єрів до сучасних. 

Він теплий, але водночас загадковий – наче м'які обійми для ваших стін, 
– пишуть дизайнери. 


Колір Silhouette / Фото Benjamin Moore

Як поєднувати цей колір в інтер'єрі?

Як пишуть у Benjamin Moore, Silhouette чудово поєднується з білими оздобленнями, деревом або вінтажними меблями. Його радять використовувати у:

  • вітальні,
  • спальні або домашньому офісі, де хочеться створити затишок і глибину. 

Обрання саме цього кольору відображає зміщення дизайнерських тенденцій – від холодного мінімалізму до теплих, насичених і "людяних" тонів, що створюють емоційну атмосферу. 

Який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році? 

  • У 2026 році мінімалізм, де "все ідеально пасує одне до одного", втратить актуальність на користь просторів з несподіваними акцентами та менш стерильним дизайном.
  • Дизайнери прогнозують зникнення популярних трендів геометричних меблів і холодних сірих відтінків, віддаючи перевагу теплішим і більш людяним формам дому.