Елегантність, в яку неможливо не закохатись: Benjamin Moore назвав колір 2026 року

Американський бренд Benjamin Moore офіційно представив колір року 2026 – Silhouette (AF-655). Це глибокий, насичений відтінок еспресо з домішками деревного вугілля – колір, який, за словами компанії, "втілює позачасову елегантність і стриману розкіш".

Silhouette став сміливим вибором для бренду, який вирішив повернути у моду сірі відтінки, але у новій, теплій і багатовимірній інтерпретації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.

Директорка з кольорового маркетингу та дизайну Benjamin Moore Андреа Маньо пише, що цей колір – ніби ідеально скроєний костюм, у якому класика зустрічається з сучасністю.

Що відомо про цей колір?

За її словами, цей колір створює атмосферу глибини та комфорту. Багатогранність кольору Silhouette – це колір, який змінюється залежно від освітлення:

у денному світлі він читається як коричнево-сірий,

у штучному – майже чорний із фіолетовими відтінками.

Саме ця мінливість робить його особливо універсальним у дизайні – від класичних інтер'єрів до сучасних.

Він теплий, але водночас загадковий – наче м'які обійми для ваших стін,

– пишуть дизайнери.



Колір Silhouette / Фото Benjamin Moore

Як поєднувати цей колір в інтер'єрі?

Як пишуть у Benjamin Moore, Silhouette чудово поєднується з білими оздобленнями, деревом або вінтажними меблями. Його радять використовувати у:

вітальні,

спальні або домашньому офісі, де хочеться створити затишок і глибину.

Обрання саме цього кольору відображає зміщення дизайнерських тенденцій – від холодного мінімалізму до теплих, насичених і "людяних" тонів, що створюють емоційну атмосферу.

