Бур'ян, який здавалося б росте на кожному подвір'ї, може приносити користь. Так, берізку можна легко перетворити на добриво для саду.

Цікавою ідеєю використання в'юнкої рослини поділився у мережі колишній головний садівник Національного фонду та Королівського садівничого товариства Саймон Акеройд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Яку користь може принести берізка?

Садівник Саймон Акеройд зауважив, що берізка – в'юнка рослина, яка росте дуже швидко. За короткий проміжок часу вона буквально може захопити весь сад.

Однак берізка може принести користь. За словами Акеройда, про цей лайфхак мало кому відомо, однак бур'ян можна використовувати як добриво.

Берізка може легко витісняти інші рослини, які є в саду. Тому важливо видаляти рослину з коренем. Однак видалені бур'яни ніколи не слід викидати до компосту чи сміттєзвалища, адже рослина може знову вкорінитися і вирости на новому місці.



Берізка в саду / Фото Unsplash

Натомість з берізки слід приготувати спеціальне добриво. Рослину слід занурити у відро з водою та залишити на кілька тижнів. Слід зачекати, поки берізка почне нагадувати кашу, а вода – стане коричневою. Тоді слід перелити цю рідину у пляшки та в лійку.

Берізка є найдивовижнішим, надзвичайно насиченим рідким добривом для рослин,

– наголосив садівник.

Відомо, що у такому настої з берізки є азот, калій та кальцій, які стимулюють ріст рослини та появу листя. Також такий "трав'яний чай" може захищати рослини у саду від грибкових захворювань та живити ґрунт.

