Сорняк, который казалось бы растет на каждом дворе, может приносить пользу. Так, березку можно легко превратить в удобрение для сада.

Интересной идеей использования вьющегося растения поделился в сети бывший главный садовник Национального фонда и Королевского садоводческого общества Саймон Акеройд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Интересно Больше не экзотика: как выращивать голубику дома

Какую пользу может принести вьюнок?

Садовник Саймон Акеройд заметил, что вьюнок – вьющееся растение, которое растет очень быстро. За короткий промежуток времени она буквально может захватить весь сад.

Однако вьюнок может принести пользу. По словам Акеройда, об этом лайфхаке мало кому известно, однако сорняк можно использовать как удобрение.

Вьюнок может легко вытеснять другие растения, которые есть в саду. Поэтому важно удалять растение с корнем. Однако удаленные сорняки никогда не следует выбрасывать в компост или на свалку, ведь растение может снова укорениться и вырасти на новом месте.



Березка в саду / Фото Unsplash

Зато из березки следует приготовить специальное удобрение. Растение следует погрузить в ведро с водой и оставить на несколько недель. Следует подождать, пока березка начнет напоминать кашу, а вода – станет коричневой. Тогда следует перелить эту жидкость в бутылки и в воронку.

Березка является самым удивительным, чрезвычайно насыщенным жидким удобрением для растений,

– отметил садовник.

Известно, что в таком настое из березки есть азот, калий и кальций, которые стимулируют рост растения и появление листьев. Также такой "травяной чай" может защищать растения в саду от грибковых заболеваний и питать почву.

Советы по садоводству