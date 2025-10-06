Бейонсе збирає солодке: несподіване хобі співачки
- Бейонсе розкрила своє незвичне захоплення.
- Хобі співачки пов'язане з її дітьми.
Відома співачка Бейонсе має цікаве захоплення. Кілька років тому вона поділилася ним з журналістами.
Зірка розповіла несподіваний факт про себе в інтерв'ю для грудневого випуску British Vogue. Виявляється, вона справді відповідає своєму прізвиську Королева B, передає 24 Канал із посиланням на Harper's Bazaar.
Що відомо про хобі Бейонсе?
Знаю, це дивно, але у мене є два справжні вулики. Вони стоять у мене вдома вже деякий час,
– зізналася співачка.
Вона розказала, що у неї є близько 80 000 бджіл. Вона робить сотні банок меду щороку.
Бейонсе завела вулики через те, що у її дочок, Блю та Румі, сильні алергії, а мед має безліч лікувальних властивостей.
Як пише Vulture, Бейонсе перелічила низку своїх незвичайних хобі: "Я роблю мед, малюю, декорую, плаваю, створюю одяг і сценічні декорації. Я написала дитячі книжки для своїх дітей і займаюся анімацією".
Перед тим, як заговорити про хобі, співачка зазначила, що спів для неї теж не робота: "Я співаю для себе. Я люблю музику і люблю співати".
Яке хобі має Періс Гілтон?
Світська левиця Періс Гілтон зізналася, що вона зовсім не така, якою її бачать на червоній доріжці. Насправді, вона – пацанка, яка любить рибалити і ловити жаб. Акторка збирає жаби у відро, а потім відпускає у природу.