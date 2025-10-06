Зірка розповіла несподіваний факт про себе в інтерв'ю для грудневого випуску British Vogue. Виявляється, вона справді відповідає своєму прізвиську Королева B, передає 24 Канал із посиланням на Harper's Bazaar.

Що відомо про хобі Бейонсе?

Знаю, це дивно, але у мене є два справжні вулики. Вони стоять у мене вдома вже деякий час,

– зізналася співачка.

Вона розказала, що у неї є близько 80 000 бджіл. Вона робить сотні банок меду щороку.

Бейонсе завела вулики через те, що у її дочок, Блю та Румі, сильні алергії, а мед має безліч лікувальних властивостей.

Як пише Vulture, Бейонсе перелічила низку своїх незвичайних хобі: "Я роблю мед, малюю, декорую, плаваю, створюю одяг і сценічні декорації. Я написала дитячі книжки для своїх дітей і займаюся анімацією".

Перед тим, як заговорити про хобі, співачка зазначила, що спів для неї теж не робота: "Я співаю для себе. Я люблю музику і люблю співати".

Яке хобі має Періс Гілтон?

Світська левиця Періс Гілтон зізналася, що вона зовсім не така, якою її бачать на червоній доріжці. Насправді, вона – пацанка, яка любить рибалити і ловити жаб. Акторка збирає жаби у відро, а потім відпускає у природу.