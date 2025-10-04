Окрім того, що він спадкоємець британського трону, принц Вільям – батько трьох дітей. Протягом багатьох років він демонстрував, наскільки для нього важливе батьківство, постійно ставлячи потреби синів і доньки на перше місце, передає 24 Канал із посиланням на Marie Claire.

Яке своє хобі Вільям вважає найважливішим?

Під час участі у шоу Apple TV+ The Reluctant Traveler принц відверто поспілкувався з ведучим Юджином Леві. Коли його запитали, що йому подобається робити у вільний час, Вільям жартома відповів: "Спати. Коли у тебе троє маленьких дітей, сон стає важливою частиною життя".

Принц Вільям та його дружина принцеса Кейт виховують 12-річного Джорджа, 10-річну Шарлотту та 7-річного Луї. Не дивно, що у домі принца й принцеси Уельських сон – дефіцитний ресурс. У цьому ж епізоді Вільям поділився і про особисті труднощі, які випали на нього у 2024 році, коли і його дружині, і батькові поставили діагноз "рак".

"Я б сказав, що 2023–2024 роки були найважчими у моєму житті. Життя посилає нам випробування, і здатність їх долати формує те, ким ми є", – зізнався принц.

Тим часом королівський біограф Роберт Джобсон в інтерв'ю для Harper's BAZAAR розповів про виховний стиль Кейт та Вільяма: "Перш за все вони — мама й тато. Вони приділяють рівну увагу всім трьом дітям, водночас розвиваючи їхні різні характери та індивідуальність". Отже, маючи вдома трьох дітей, що швидко дорослішають, не дивно, що принц Вільям так високо цінує свій сон.

Яке хобі принца Вільяма налякало Кейт?

Принцеса Уельська зізналася, що її дуже турбувало одне із захоплень Вільяма. Раніше принц дуже полюбляв кататися на мотоциклах. Втім, після народження 3 дітей Вільям майже покинув це заняття.

