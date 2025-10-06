Звезда рассказала неожиданный факт о себе в интервью для декабрьского выпуска British Vogue. Оказывается, она действительно соответствует своему прозвищу Королева B, передает 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Что известно о хобби Бейонсе?

Знаю, это странно, но у меня есть два настоящих улья. Они стоят у меня дома уже некоторое время,

– призналась певица.

Она рассказала, что у нее есть около 80 000 пчел. Она делает сотни банок меда ежегодно.

Бейонсе завела ульи из-за того, что у ее дочерей, Блю и Руми, сильные аллергии, а мед имеет множество лечебных свойств.

Как пишет Vulture, Бейонсе перечислила ряд своих необычных хобби: "Я делаю мед, рисую, декорирую, плаваю, создаю одежду и сценические декорации. Я написала детские книжки для своих детей и занимаюсь анимацией".

Перед тем, как заговорить о хобби, певица отметила, что пение для нее тоже не работа: "Я пою для себя. Я люблю музыку и люблю петь".

Какое хобби имеет Пэрис Хилтон?

Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что она совсем не такая, какой ее видят на красной дорожке. На самом деле, она – пацанка, которая любит рыбачить и ловить лягушек. Актриса собирает лягушки в ведро, а потом отпускает в природу.