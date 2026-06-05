Білі плінтуси виходять з моди: чим їх замінюють дизайнери у 2026 році

Білі плінтуси, які довгий час вважалися стандартом у ремонті, поступово втрачають популярність. Дизайнери все частіше замінюють їх більш сучасним рішенням – прихованим плінтусом або тіньовим швом між стіною та підлогою.

Раніше плінтус чітко відділяв стіну від підлоги, але саме цей контраст часто "з'їдає" простір, особливо в невеликих кімнатах. Через це приміщення може здаватися нижчим і більш перевантаженим. Про це пише Gazeta.Pl.

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Чим замінити звичайні плінтуси у 2026 році?

Натомість прихований варіант працює інакше: стику майже не видно, тому стіна ніби "виростає" прямо з підлоги. Завдяки цьому кімната здається більш просторою, легкою та сучасною.

Є й практичний плюс – меблі можна ставити впритул до стін, а прибирання стає простішим, бо немає виступів, де накопичується пил.

Таке рішення найчастіше монтують ще під час ремонту: спеціальний профіль встановлюють у стіну до укладання покриття для підлоги. Це потребує більш точного планування, але результат має цілісний і акуратний вигляд.

Хоча приховані плінтуси коштують дорожче за звичайні, вони все частіше з'являються не лише в дизайнерських інтер'єрах, а й у звичайних квартирах – завдяки більш сучасному та "чистому" вигляду простору.

Найкраще рішення з прихованими плінтусами поєднується з мінімалістичним дизайном, світлими кольорами та натуральними матеріалами.

Прихований плінтус в інтер'єрі / Фото Shutterstock/Radovan1

Покриття для підлоги, яке майже не зношується і не боїться вологи

Бетонна підлога, яку раніше використовували переважно у гаражах і на складах, стає популярною в квартирах та будинках. Люди обирають її через міцність, довговічність і сучасний вигляд.

Таке покриття не боїться вологи, перепадів температур і великих навантажень. Воно не скрипить, легко миється та допомагає створити рівну поверхню без стиків, через що приміщення видається просторішим.

Найкраще бетонна підлога підходить для інтер'єрів у стилі мінімалізм, лофт і хай-тек.