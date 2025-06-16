Укр Рус
Дім Затишний дім "Тертка для сиру" замість вікна: незвична квартира в Британії розділила інтернет
16 червня, 17:21
2

"Тертка для сиру" замість вікна: незвична квартира в Британії розділила інтернет

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Британська квартира з вікнами, що нагадують тертку для сиру, стала вірусною у тікток, отримавши понад 1,6 мільйона переглядів.
  • Дизайн інтер'єру викликав різні реакції: одні захоплюються, а інші відчувають тривогу через незвичний вигляд.

У тікток набрало вірусної популярності відео з британської квартири, вікна якої нагадують тертку для сиру. Незвичний дизайн інтер'єру викликав активне обговорення серед користувачів соцмережі.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, одні захоплюються нестандартною архітектурою, інші – відчувають тривогу лише від одного погляду на дизайн. Як виглядають нашумілі вікна, розповідаємо далі.

До теми Домовласник виявив у 145-річному будинку приховані елементи: соцмережі у захваті

Що відомо про схожі на тертку вікна

24-річна Джесс Белл із Манчестера поділилася відео зі своєї квартири у тікток. З моменту публікації ролик зібрав понад 1,6 мільйона переглядів. У ньому Белл показує двері між двома великими скляними панелями, які, відкриваючись, ведуть до стіни з металевими ґратами. 

Усі ненавидять наші вікна з терткою для сиру, але вони – одна з наших улюблених деталей квартири, 
– пише вона у тексті до відео.

Як виглядають вірусні вікна: дивіться відео

Як пояснює сама Белл, у її квартирі два такі вікна з дверима, і хоча виглядають вони незвично, на практиці виявилися цілком функціональними.

Вони справді пропускають багато світла та швидко охолоджують квартиру. Єдиний мінус – якщо відчинити обидва одночасно, може виникнути вихор, 
– пояснює британка.

Таке архітектурне рішення стало об’єктом суперечок у тікток. Деякі коментатори висловлювали занепокоєння щодо безпеки або практичності. Інші зізнавалися, що дивні двері викликають у них страх.

Водночас знайшлися й ті, хто оцінив незвичну особливість. "Це так круто", "Ідеально для свіжого повітря щодня!", – писали люди. 

До слова, незвичні архітектурні особливості є не тільки у сучасному житлі. До прикладу, не менше питань викликають високі двері у будинках XIX століття.